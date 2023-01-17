القبض على 27 تاجر مخدرات في القليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 22 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 29 متهما لعدد 12 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7536 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 12 قطعة سلاح نارى وأبيض.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار شن الحملات.