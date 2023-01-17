الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كاتب المقال المسيء لميجان ماركل يعتذر لها

ميجان ماركل
ميجان ماركل

أعلن الصحافي البريطاني جيريمي كلاركسون، أنّه قدّم اعتذاره لميغن ماركل وزوجها الأمير هاري بسبب مقال هاجم فيها دوقة ساسكس بشدة.

وبعد المسلسل الوثائقي الأخير للزوجين على نتفليكس بعنوان «هاري اند ميغن» الذي تلاه نشر مذكرات هاري، كتب جيريمي كلاركسون مقالة في صحيفة «ذي صن» تطرق فيها إلى دوقة ساسكس.

وأشار في المقالة إلى أنه يحلم باليوم الذي تُجبر فيه ميغن على السير عارية في شوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها «يا للعار».

وتلقت منظمة المعايير الصحافية المستقلة في المملكة المتحدة (Ipso) أكثر من 20 ألف شكوى بشأن المقالة التي ندد بها أيضاً الكثير من الشخصيات البريطانية العامة.

وقال الصحافي البالغ 62 عاماً: «أشعر بالرعب لأني سببت الكثير من الأذى»، مشيراً إلى أنه استند في المقالة إلى «اقتباس أبله من مشهد في مسلسل غايم أوف ثرونز».

ووصف ناطق باسم هاري وميغان اعتذارات الصحيفة بالخدعة الإعلامية، مشيراً إلى أنّ «ذي صن» لم تتصل حتى بدوقة ساسكس للاعتذار منها.

وكتب كلاركسون في منشور عبر إنستغرام الاثنين: «في صباح عيد الميلاد، أرسلت بريداً إلكترونياً إلى هاري وميغن في كاليفورنيا لتقديم اعتذاري.. قلت لهما إنني كنت مشوشاً مما قالاه عبر التلفزيون، إلا أنّ اللغة التي استخدمتُها في مقالتي كانت مخزية وأشعر بالأسف الكبير لاعتمادها».

وأوضح مقدّم برنامج «توب غير» الشهير أنّه نسي الإشارة إلى أنه اقتبس ما كتبه من مسلسل «غايم أوف ثرونز»، وقال إنّ المقالة أعطت انطباعاً وكأنني أدعو بالفعل إلى ممارسات عنفية تجاه ميغن.

جيريمي كلاركسون ماركل هاري دوقة ساسكس نتفليكس

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وائل لطفي

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