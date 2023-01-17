الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

25 يناير.. بيت السناري يستضيف حفلًا فنيًا عن «أغاني التراث»

بيت السناري
بيت السناري

تُنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور، تحت عنوان "أغاني التراث"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 في تمام السادسة مساء، بمقر البيت بالسيدة زينب. 

يحيي الحفل الفنان الكبير عبد الرحمن بلاله، ويتضمن مجموعة من الأغاني التراثية الشعبية والمواويل القصصية، وكذلك الأشعار والقصائد المتغنى بها، بالإضافة إلى سير الحكايات التي تجسد تاريخ ولحظات الفرح والسعادة وعادات المصريين وتقاليدهم، لعشاق التراث والأعمال الغنائية المتميزة.

يأتي الحفل في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بإحياء التراث الشعبي لتعزيز الروابط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التماسك الاجتماعي والمساعدة على تعزيز السلام ما بين الجميع، فالمحافظة على التراث والموروث الحضاري يرتبط ارتباطاً قوياً بهوية المجتمع ويجعله يتميز عن غيره من المجتمعات.

جدير بالذكر أن عبد الرحمن بلاله من كبار الفنانين المصريين في الغناء الشعبي والتراثي ومن عشاق السيرة الهلالية والموال القصصي، وله الكثير من الأغاني التي تعتمد على الحكي والحواديت، وقد قدم العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها، وحصل على العديد من التكريمات.

بيت السناري من البيوت الأثرية الموجودة في منطقة السيدة زينب، وهو تابع لمكتبة الإسكندرية، ويشهد تنظيم العديد من ورش العمل والفعاليات العلمية والثقافية والفنية به.

ويمثل بيت السناري أحد أروع أمثلة العمائر السكنية من دور وقصور الأمراء ورجال الدولة الكبار في فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتسم بأهمية تاريخية خاصة، حيث ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر 1798-1801م، فقد أقام فيه عدد من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة وكانت غالبيتهم من الرسامين والمهندسين.

وأدركت المكتبة مدى هذه الأهمية المعمارية والتاريخية لبيت السناري، لذلك عملت على تجهيزه ليكون مركزًا ثقافيًا وبيتًا للعلوم والثقافة والفنون بهدف إحياء المجمع العلمي المصري، الذي شهد تأليف موسوعة "وصف مصر" الشهيرة، وهي عبارة عن 20 مجلدًا تمت كتابتها وتجميعها إبان الحملة الفرنسية على مصر.

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وائل لطفي

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