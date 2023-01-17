الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

الدولار
الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية ، وكانت أسعار صرف الدولار قد شهدت تحركا كبيرا الأسبوع الماضي.
وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم 29.52 جنيه للشراء، و29.57 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 29.55 للشراء ، و 29.65 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 29.57 جنيه للشراء، و29.67 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 29.60 جنيه للشراء، و29.70 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 29.56 جنيه للشراء، و29.66 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع، ففى البنك الأهلي وبنك مصر سجلت 31.90 جنيه للشراء، و32.03 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة ، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 31.96 جنيه للشراء ، 32.15 جنيه للبيع ، وفي البنك المصري الخليجي سجل 31.98 جنيه للشراء ، و 32.18 جنيه للبيع ، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 32.05 جنيه للشراء ، و32.18 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري 31.99 جنيه للشراء ، و32.11 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تباينا في الشراء والبيع ، ففي بنكي الأهلي ومصر سجل 35.93 جنيه للشراء ، و 36.11 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي 35.99 جنيه للشراء ، و36.23 جنيه للبيع ، وفي المصري الخليجي سجل 36.02 جنيه للشراء ، و36.28 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي 7.84 جنيه للشراء ، و7.87 جنيه للبيع ، والدرهم الإماراتي 8.04 جنيه للشراء ، و 8.05 جنيه للبيع ، والدينار الكويتي سجل 93.45 جنيه للشراء ، و 96.87 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري تعاملات البنوك المصرية الأصول التعاملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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