ضمن الأعلى أجرا.. بروسيا دورتموند يخطط لإغراء بيلينجهام للبقاء

كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة نادي بروسيا دورتموند الألماني من رحيل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، عن صفوف الفريق.

جود بيلينجهام بات أهم صراعات سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية، وتتنافس العديد من الأندية الكبرى في أوروبا على ضمه ويقود الصراع ناديا ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الانجليزية، فإن إدارة دورتموند تريد بقاء بيلينجهام ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ولعب جود بيلينجهام 112 مباراة بجميع البطولات مع بروسيا دورتموند، وسجل خلالها 23 هدفًا، وصنع 23 لزملائه في الفريق، ويتألق بشكل لافت هذا الموسم مع دورتموند وارتدى شارة القيادة لأول مرة، ولعب 22 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 3.

وتخطط إدارة النادي لعرض عقد جديد لبيلينجهام لإقناعه بالبقاء مع الفريق، على أن يصبح من الفئة الأعلى في رواتب الفريق، على الرغم أنهم سيكافحون من أجل رفض العروض التي قد تصل إلى 133 مليون جنيه استرليني.

ويلعب بيلينجهام ضمن صفوف فريق بروسيا دورتموند منذ انتقاله من نادي بيرمنجهام الانجليزي في صيف عام 2020، وارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف النادي الألماني في ظل اهتمام العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا بالتعاقد معه وعلى رأسهم ريال مدريد وليفربول.

وسبق أن أشار سباستيان كيهل، المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند، أن إدارة النادي لم تتلق أي عروض لضم بيلينجهام حتى الآن، مشيرًا إلى أن إدارة النادي ستتحدث مع اللاعب وعائلته بشأن مستقبله.



ولعب بيلينجهام 22 مباراة وسجل هدفًا وصنع هدفين لزملائه، وكانت أول مبارياته الدولية أمام منتخب أيرلندا في مباراة ودية في عام 2020، بالإضافة إلى تمثيله المنتخب الانجليزي في مختلف المراحل العمرية للناشئين، والمشاركة في 26 مباراة وتسجيل 7 أهداف وصناع 3 لزملائه.





