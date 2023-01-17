بـ 62 لجنة.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الاول 202‪3 لطلاب الشهادة الإعدادية، صباح اليوم الثلاثاء، في 62 لجنة بمدارس البحر الأحمر، وسط إجراءات وقائية واحترازية و تأمين اللجان وعدم السماح بتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس.

وأكد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان له، أن 8531 طالبا بدأوا فى تأدية أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في 62 لجنة بمدارس البحر الأحمر في مادة اللغة العربية و من المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل، مؤكدا على تنظيم العملية الامتحانية داخل اللجان و تسليم كراسات الإجابة لجميع الطلاب وتم توزيعها على اللجان الامتحانية.

وأشار "منير"، أن المديرية دشنت غرف عمليات بالإدارات بالإضافة لغرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لتلقي الشكاوى من الطلاب والمراقبين، والعمل على حلها فورًا.

كان اعلن الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن المديرية أنهت استعداداتها لاجراء إمتحانات نصف العام لشهر يناير الجاري للعام الدراسي 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي من المقرر بدايتها اليوم وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2023

واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن الامتحانات ستجري وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة فى ظل تداعيات فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في تنظيم العملية الإمتحانية داخل اللجان، لافتًا الي أن جميع الإدارات التعليمية أنهت تجهيز وفرش وتطهير اللجان الامتحانية