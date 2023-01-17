الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ 62 لجنة.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

مدارس البحر الاحمر
مدارس البحر الاحمر

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الاول 202‪3 لطلاب الشهادة الإعدادية، صباح اليوم الثلاثاء، في 62 لجنة بمدارس البحر الأحمر، وسط إجراءات وقائية واحترازية و تأمين اللجان  وعدم السماح بتجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس.

وأكد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان له، أن 8531 طالبا بدأوا فى تأدية أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في 62 لجنة بمدارس البحر الأحمر في مادة اللغة العربية و من المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل، مؤكدا على تنظيم العملية الامتحانية داخل اللجان و تسليم كراسات الإجابة لجميع الطلاب وتم توزيعها على اللجان الامتحانية.

وأشار "منير"، أن المديرية دشنت غرف عمليات بالإدارات بالإضافة لغرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لتلقي الشكاوى من الطلاب والمراقبين، والعمل على حلها فورًا.

كان اعلن الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن المديرية أنهت استعداداتها لاجراء إمتحانات نصف العام لشهر يناير الجاري للعام الدراسي 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي من المقرر بدايتها  اليوم وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2023

واوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن الامتحانات ستجري وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة فى ظل تداعيات فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في تنظيم العملية الإمتحانية داخل اللجان، لافتًا الي أن جميع الإدارات التعليمية أنهت تجهيز وفرش وتطهير اللجان الامتحانية

امتحانات
امتحانات
الشهادة الاعدادية الدكتور هشام منير امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم طلاب الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

عمرو محمد: أشفقت على زوجتى من المسئولية فعرضت عليها الانفصال

بـ 62 لجنة.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

روسيا: الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا تتسرب إلى السوق السوداء

انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. وأمطار على بعض المناطق

«التمثيل العمالي بالرياض» يتابع استرداد حقوق عمال مصريين بشركة سعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب