الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

للمرة الأولى منذ 60 عاما.. تراجع عدد سكان الصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سجل عدد سكان الصين تراجعا في العام الماضي للمرة الأولى منذ نحو نحو 6 عقود، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، حيث تلوح في الأفق أزمة ديموغرافية تهدد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة انخفاضا في معدلات الولادات إلى مستويات قياسية ترافق مع تقدم قوتها العاملة في العمر، وهو انخفاض سريع يحذر محللون من أنه قد يعيق النمو الاقتصادي ويراكم الضغوط على الخزينة العامة المنهكة.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أنه "بحلول نهاية عام 2022، بلغ عدد سكان البلاد 1,411,750,000 نسمة"، مشيرا الى "انخفاض بلغ 0,85 مليون نسمة مقارنة بعام 2021".

وسجلت البلاد 9,56 مليون ولادة و10,41 مليون وفاة عام 2022، بحسب مكتب الإحصاء. 

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- المجاعة كانت سبب انخفاض عدد السكان في الستينات

وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها انخفاض عدد السكان في الصين عام 1960، حيث واجهت البلاد أسوأ مجاعة في تاريخها الحديث بسبب السياسة الزراعية الكارثية لماو تسي تونغ المعروفة باسم "الوثبة الكبرى للأمام".

وعام 2016 أنهت الصين "سياسة الطفل الواحد" التي فرضتها في الثمانينات بسبب مخاوف من زيادة سكانية هائلة، وعام 2021 بدأت السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال، وفي السنوات الأخيرة قدمت الحكومة إعفاءات ضريبية ورعاية صحية للأم كعوامل تحفيزية لعكس أو إبطاء معدل المواليد المتدني، لكن هذا الإجراء لم ينجح في عكس مسار التدهور الديموغرافي.

كما أكدت البيانات الحكومية الصينية في وقت سابق، أن البلاد تواجه أزمة ديموغرافية من شأنها أن تقلص القوى العاملة في الصين على المدى البعيد وتزيد العبء على الرعاية الصحية وتكاليف الضمان الاجتماعي الأخرى.

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الصين المكتب الوطني للإحصاءات تراجع المواليد للمرة الأولى منذ 60 عاما عدد سكان الصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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