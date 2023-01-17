عمرو محمد: أشفقت على زوجتى من المسئولية فعرضت عليها الانفصال

قال الفنان عمرو محمد، إنه أصيب بمرض نادر في الأعصاب منذ ما يزيد عن 17 عامًا، وفور علمه بهذا المرض عرض على زوجته الطلاق حتى لا يشكل عبئًا عليها في المسقبل، معبرًا: "كنت بحب مراتي جدًا، ولكن كنت مشفق عليها من المسئولية، عرضت عليها الطلاق وهي وافقت على كده بمجرد العرض".

محنة المرض

وأكد الفنان عمرو محمد، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن حالته الصحية غير مستقرة على الإطلاق، حيث يتعرض لهجمات والآم مبرحة بين الحين والآخر، قائلًا: "نفسي الجمهور يدعيلي بالشفاء، عاوز حد يساعدني أكمل مشواري في العلاج، أنا تقلت على أهلي بزيادة".

طلب الشفاء

وأضاف في حديثه، أنه يأمل في زيارة بيت الله الحرام من أجل الاستحمام بمياه زمزم الطاهرة أملًا في أن يكتب الله له الشفاء بهذه الأرض المباركة.