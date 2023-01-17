السيد بسيونى: مصر تستورد 98% من الزيوت الخفيفة والثقيلة

أكد السيد بسيوني، عضو اللجنة العليا للزيوت، أن شركات الزيوت في مصر تخسر من أجل توفير هذه السلعة للمواطنين.

وقال خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مصر تستورد 98% من الزيوت الخفيفة والثقيلة، مشيرًا إلى أن استهلاكنا في الستينيات وصل إلى 400 ألف طن زيوت خفيفة، وحاليًا نستورد 2 مليون و600 ألف طن زيوت خفيفة وثقيلة.

وأضاف، أن مصر ستحتاج لأكثر من 3 مليون طن زيوت في 2030؛ مؤكدًا أن البناء على الأراضي الزراعية ضيّق مساحات زراعة المحاصيل الزيتية، والرئيس السيسي وجّه بزراعة حوالي 250 ألف فدان محاصيل زيتية في الدلتا الجديدة والريف المصري.

وأكد أن الحرب الروسية الأوكرانية؛ تسببت في وقف إندونيسيا عن تصدير زيوت النخيل لمدة شهرين، وسعر طن الزيوت وصل إلى 18 ألف جنيه عام 2017، ووصل سعره حاليًا إلى 48 ألف جنيه؛ بعدما ارتفعت سلاسل الإمداد بنسبة 500%.

وتابع: «مازالت أسعار الزيوت داخل مصر أقل من سعرها الحقيقي»، مؤكدًا أن جميع شركات الزيوت في مصر تخسر؛ وما يهمها هو توفير السلعة للمواطنين، و مصر لا تشهد أزمة في نقص الزيت، وأطالب المواطنين بعدم تخزين السلع.

وأوضح أن الأسوأ مضى والقادم أفضل؛ والزيوت الموجودة في الموانئ تكفينا حتى عيد الأضحى المقبل.