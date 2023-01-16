28 يناير.. محمد حماقي في السعودية لإحياء حفل غنائي ضخم

يستعد محمد حماقي لإحياء حفلًا غنائيا ضخما وسط جمهوره بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات سباق السيارات الشهير “فورميلا E”.

ومن المقرر أن يقام الحفل بالرياض ويقدم محمد حماقي خلال الحفل، باقة مميزة من أجمل أغنياته، أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، و"لا ملامة"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

ويعد الحفل الثاني للنجم محمد حماقي في شهر يناير بالمملكة حيث أحيا مساء الجمعة 6 يناير الماضي حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

آخر أعمال محمد حماقي الغنائية

وطرح حماقي منذ فترة آخر أعماله الغنائية بعنوان "قلبي حبك جدًا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون حماقي في أغنية "قلبي حبك جدًا" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية “قلبي حبك جدًا”

قلبي حبك جدًا.

أنا قلبي قلبي قلبي داب وأنت أنت مين.

غير كل الناس إيش جاب لجاب ‏قول لي جيت منين.

‏يا قمر وطالع في المكان‏ خد عينيا لما بان.

‏كان فينك بقى من زمان فين فين فين.

قلبي حبك جدًا.

كما طرح حماقي مؤخرًا أغنية بعنوان "أدرينالين"، التي حققت نسبة استماعها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، 17 مليون مشاهدة في أقل من شهر منذ طرحها.

وتعاون حماقي في أغنية "أدرينالين" مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم، ومهندس الصوت أحمد جودة، وعازف الجيتار مصطفى أصلان، وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست، وعازف الدرامز خالد ماندو، وعازف المزمار محمود شاهي، وعازف الأوكورديون وائل النجار.