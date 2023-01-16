أبرز فعاليات قاعة الصالون الثقافى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 54

تستضيف قاعة الصالون الثقافي، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 54، عددًا من المحاور؛ "كاتب ومشروع" و"كُتّاب وتجارب"، ومحور "مئويات"؛ وتتضمن مجموعة "ندوات متخصصة" تُعقد بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية، ترسيخًا لمبدأ الشراكات المجتمعية تأكيدًا على فكرة التكاتف الرسمي والمجتمعي وصولًا إلى الجمهورية الجديدة، كما تعقد مجموعة ندوات تناقش المشروعات الإبداعية المختلفة للكتاب المصريين، من خلال محورين هما: "كاتب ومشروع" و"كُتّاب وتجارب"، كما تستضيف القاعة محور "مئويات" تذكيرًا بشخصيات مؤثرة في تاريخ مصر الثقافي والفكري بمناسبة مرور مئة عام الميلاد أو الوفاة، أو الاحتفاء بالذكرى المئوية لأهم الأحداث المصرية.

من ندوات قاعة الصالون الثقافى: "المراكز الثقافية الجديدة في مصر" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، "الكاتب الصحفي ياسر رزق.. الصحافة وتوثيق التاريخ"، مئوية إنشاء مدرسة تحسين الخطوط، "المتميزون يشاركون - شركاء في حماية مصالح الوطن" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، صناعة المحتوى الرقمي، "أ. د. صلاح فضل.. جهوده النقدية بين النظرية والتطبيق"، النسوية، مئوية سماحة البابا شنودة الثالث، "أ. د. جابر عصفور.. التنوير والدولة المدنية"، "دور المرأة في تشكيل الوعي الثقافي والأخلاقي" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، "الكاتب بهاء طاهر.. الآخر في تجربته"، الدرس النقدي الجديد، مستقبل قوائم الحصر الوطنية، "أ. د. أحمد علي مرسي.. التنمية الثقافية تواصل المأثورات الشعبية"، مئوية الدكتورة لطيفة الزيات، "الكاتب والمؤرخ أحمد كمال باشا.. التأريخ لمصر وحضارتها القديمة"، ورش الكتابة الأدبية، رحلة العائلة المقدسة "تراث خالد"، الرقمية والأدب، مئتي عام على ميلاد علي باشا مبارك، الأمن السبراني، الموسيقى والمجتمع، الإعلام والمنصات الرقمية، "مبادرات عام المجتمع المدني لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة" بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة، مئتي عام على أول كتاب مطبوع من المطابع الأميرية، "أ. د. عبد الرحمن بدوي.. من الغرب إلى الشرق: الخصوصية الثقافية".

يذكر أن، أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة المصرية، اليوم فعاليات المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 54 ،اليوم، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، والذى ينطلق تحت شعار" على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع" وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض، واسم المبدع صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية لمعرض الطفل، والدول المشاركة في دورة هذا العام وعددها 53 دولة، والتي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم 24 يناير الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية، وتستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل.

شهد المؤتمر حضور أمجد العضايلة سفير الأردن في القاهرة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والشريك الاستراتيجي مركز مصر للمعارض الدولية، وممثلو الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وممثل عن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.