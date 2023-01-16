الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عقيلة صالح: حكومة الدبيبة هي سبب وجود المليشيات المسلحة بليبيا

عقيلة صالح
عقيلة صالح

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الجميع يطالب بإخراج القوات المسلحة ولكن حكومة عبدالحميد الدبيبة، وما قبلها هي التي أتت بالمليشيات المسلحة إلى البلاد ومازالت تقبل وتشرع وجود هذه القوات في طرابلس.

التوافق الليبي سيسهل خروج المليشيات المسلحة

وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه عندما يتم التوافق الليبي سيكون الأمر سهل في إخراجهم، والدول لا تفكر الآن في احتلال عسكري بطريقة مباشرة.

وأكد أنه من الممكن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل وجود قوات خارجية ومليشيات، ولكن سيكون هناك صعوبة، ولكن في ظل وجود حكومة موحدة هذه المجموعات ستنتهي، لأن من يشجع على وجودها هي الحكومة الحالية، متسائلًا من يدفع لهؤلاء المرتزقة؟

وأوضح أنه إذا اتفقت الأطراف الممثلة في مجلس الدولة، والنواب وينضم إليهم المجلس الرئاسي فلا يكون هناك مبرر لوجود هذه الحكومة، لأن حجة عملها هو الانقسام بين مجلسي النواب والدولة.

النواب الليبي الدبيبة المليشيات المسلحة حكومة التوافق الليبي الانتخابات الرئاسية

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