الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

مقرر لجنة الاستثمارات: ملفات المناقشة بالحوار الوطني ذات أهمية في التوقيت الراهن

ايمن محسب
ايمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، انطلاق الحوار الوطني في هذا التوقيت هاما للغاية، التطرق لمشكلات المجتمع، والعمل على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن القضايا التي وقع عليها الاتفاق تشمل غالبية مشكلات المجتمع، ولها أهمية كبرى في الوقت الحالي.

ولفت محسب، إلى أن هناك العديد من المهام على مائدة لجنة الاستثمارات العامة، أهمها تحديد ذات الأولوية منها، وإعادة هيكلة استثمارات الدولة العامة غير المستغلة في المجالات ذات الأهمية لتحقيق أقصى استفادة منها، فضلا عن مناقشة إتاحة الدولة جزءا من أصولها للقطاع الخاص بمعدل 10 مليارات سنويا على مدار أربع سنوات، لتوفير موارد من العملة الأجنبية، فيما عرف بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن الحوار الوطني مفتوح أمام الجميع لطرح أفكار في جميع القضايا المطروحة على مائدة الحوار ، ومناقشاتها بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء.

وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

كما من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

الدكتور أيمن محسب الحوار الوطنى القوى السياسية القضايا المطروحة الظروف الاقتصادية الشخصيات العامة

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