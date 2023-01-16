الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان الأوروبي يتعهد بفرض قواعد جديدة للتصدي للفساد

البرلمان الاوروبي
البرلمان الاوروبي

تعهّد رئيس البرلمان الأوروبي، الإثنين، بفرض قواعد جديدة للتصدي للفساد الأجنبي بعد أن وقع أعضاء البرلمان الأوروبي في فضيحة فساد مرتبطة ببعض الدول.

وافتتحت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ ، حيث يواصل المحققون البلجيكيون التحقيق في الرشاوى النقدية المزعومة للأعضاء.

وتعهدت بضمان "المزيد من الشفافية" و"المساءلة" من خلال "نهج الخطوة الأولى" الذي من شأنه أن يشمل مزيدًا من التدقيق في "أولئك الذين يمثلون البلدان الثالثة ومصالحهم".

جاء إصرارها على أن "هذه هي البداية وليست النهاية" في أعقاب انتقادات من العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي والمراقبين بأن إجراءاتها المتأخرة لم تذهب بعيدًا بما يكفي لاستعادة المصداقية العامة في المؤسسة.

اهتز البرلمان بسبب الفضيحة التي اندلعت قبل شهر باعتقال أحد نواب رئيس ميتسولا الـ 14 بعد أن داهمت الشرطة البلجيكية منازل ومكاتب العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي والنواب السابقين ومساعدي البرلمان ورؤساء المنظمات

أمرت عمليات التفتيش في إطار تحقيق المدعين البلجيكيين في الكسب غير المشروع في البرلمان الأوروبي. وكسبت مداهمات الشرطة 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار) نقدا.

قالت إحدى نواب رئيس ميتسولا ، اليونانية ، عضوة البرلمان الأوروبي ، إيفا كايلي ، من خلال محاميها إنها لا تعرف شيئًا عن الأموال النقدية الموجودة في منزلها.

لا تزال رهن الاحتجاز مع ثلاثة مشتبه بهم آخرين: صديق كايلي ، فرانشيسكو جيورجي الذي كان مساعدًا في البرلمان ؛ عضو البرلمان الأوروبي السابق ، بيير أنطونيو بانزيري ؛ ونيكولو فيجا تالامانكا ، رئيس منظمة غير حكومية يشتبه في قيامه بدفع مبالغ لأعضاء البرلمان الأوروبي.

البرلمان الاوروبى فساد رئيسة البرلمان الرشاوى النقدية عمليات التفتيش البلجيكيين

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وائل لطفي

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