الإثنين 16 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

جو بايدن يوقع أمرًا تنفيذيًا بإصلاح جهاز الشرطة

جو بايدن
جو بايدن

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا بإصلاح جهاز الشرطة، وفقًا لعاجل أعلنته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أكد أن قرار الإصلاح جاء لمنع تكرار حادث جورج فلويد.

تفاصيل حادث جورج فلويد

يذكر أنه في مايو 2020، تعرض المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد، للعنف على يد الشرطة الأمريكية في مدينة مينابوليس، ولاية مينيسوتا شمال الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب الضابط في وفاة فلويد، الذي أصبحت كلماته الأخيرة "لا استطيع التنفس" أيقونة اشتعال الاحتجاجات والتظاهرات فيما بعد سواء في أمريكا أو دول العالم المختلفة.

جو بايدن الإصلاح أمرا تنفيذيا حادث جورج فلويد جهاز الشرطة إصلاح

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وائل لطفي

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