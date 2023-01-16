جو بايدن يوقع أمرًا تنفيذيًا بإصلاح جهاز الشرطة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا بإصلاح جهاز الشرطة، وفقًا لعاجل أعلنته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أكد أن قرار الإصلاح جاء لمنع تكرار حادث جورج فلويد.

تفاصيل حادث جورج فلويد

يذكر أنه في مايو 2020، تعرض المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد، للعنف على يد الشرطة الأمريكية في مدينة مينابوليس، ولاية مينيسوتا شمال الولايات المتحدة الأمريكية، وتسبب الضابط في وفاة فلويد، الذي أصبحت كلماته الأخيرة "لا استطيع التنفس" أيقونة اشتعال الاحتجاجات والتظاهرات فيما بعد سواء في أمريكا أو دول العالم المختلفة.