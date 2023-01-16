مصر تحتل الترتيب الخامس عالميًا بتصدير الذهب الأحمر «الفراولة»

قال أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عيد شمس، إن مصر صدرت 6.3 مليون طن من محصولاتها الزراعية، مؤكدًا أن هذا مبشر بالخير وتصدرت مصر الترتيب العالمي في تصدير الموالح، والترتيب الثاني في تصدير البطاطس.

بدء الموسم التصديري للذهب الأحمر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الذهب الأحمر لمصر هو محصول "الفراولة"، وبدأ الموسم التصديري للأصناف المبكرة لها منذ منتصف نوفمبر، وتستمر حتى نهاية فبراير.

وأشار إلى أن مصر تحتل الترتيب الخامس عالميًا لتصدير الفراولة المجمدة التي تستخدم في الحلوى بـ 215 ألف طن والتي تشكل 6%، من الصادرات الغذائية، موضحًا أننا نصدر فراولة طازجة ونصدر شتلات فراولة ما يقترب من 36 مليون شتلة على مستوى أنحاء العالم، وما جعلنا نقفز هذه القفزة انضمام مصر للتوقيع على الملكة الفكرية للنباتات.

وتابع، أن تصدير الرمان يمثل 130 ألف طن، ويتم تصدير الفاصوليا الخضراء، والبصل الأخضر، والجاف، والبطيخ، مؤكدًا أن الصادرات لأول مرة تتخطى بإجمالي 3.6 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر بدأت تصدر العديد من المحاصيل الزراعية لأسواق جديدة منها تايوان، والصين، واليابان، والولايات المتحدة، وتم فتح 62 منشأ جديدا لم نكن نصدر لها.