«أهلًا رمضان» في فبصل.. أسعار في متناول الجميع وإقبال كبير من المواطنين

شهد معرض “أهلا رمضان” في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاستفادة من التحفيضات على السلع الغذائية.

«الدستور» يرصد في السطورالتالية، ردود أفعال المواطنين على معرض أهلا رمضان في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة..

قال “محمد أحمد، 35 سنة”، المقيم في منطقة الطالبية، التابعة لحي الهرم، بمحافظة الجيزة، لـ" الدستور" إنه جاء إلى معرض أهلا رمضان، لشراء احتياجات أسرته خاصًة وأن أسعار المنتجات عليها تخفيضات تتراوح ما بين 15 لـ 30 %، منوهًا:" أشتريت الأرز والسكر والزيت والشاي وهنزل اشتري الياميش وقمر الدين الفترة اللي جايه".

من جانبه، أشار “عبدالله هاشم، 55 سنة” إلى أن توافر السلع بكميات كبيرة، وهناك ركن مخصص لكل سلعة، وتابع:" فيه ركن خاص بالسمن والزيوت، وركن تاني للحبوب والأرز، وركن لليميش، وكل السلع متوفرة بكميات كبيرة أوي".



وافتتح محافظة الجيزة معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع فيصل، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة؛ لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة، وسط حضور عدد كبير من المواطنين، الذين حرصوا على شراء احتياجاتهم.