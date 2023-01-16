الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«أهلًا رمضان» في فبصل.. أسعار في متناول الجميع وإقبال كبير من المواطنين

اهلا رمضان
اهلا رمضان

شهد معرض “أهلا رمضان” في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاستفادة من التحفيضات على السلع الغذائية.

111111111111111111111111111111111

«الدستور» يرصد في السطورالتالية، ردود أفعال المواطنين على معرض أهلا رمضان في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة..

قال “محمد أحمد، 35 سنة”، المقيم في منطقة الطالبية، التابعة لحي الهرم، بمحافظة الجيزة، لـ" الدستور" إنه جاء إلى معرض أهلا رمضان، لشراء احتياجات أسرته خاصًة وأن أسعار المنتجات عليها تخفيضات تتراوح ما بين 15 لـ 30 %، منوهًا:" أشتريت الأرز والسكر والزيت والشاي وهنزل اشتري الياميش وقمر الدين الفترة اللي جايه".

1111111111111111111111111

من جانبه، أشار “عبدالله هاشم، 55 سنة” إلى أن توافر السلع بكميات  كبيرة، وهناك ركن مخصص لكل سلعة، وتابع:" فيه ركن خاص بالسمن والزيوت، وركن تاني للحبوب والأرز، وركن لليميش، وكل السلع متوفرة بكميات كبيرة أوي".

Capture


وافتتح محافظة الجيزة معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع فيصل، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة؛ لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة، وسط حضور عدد كبير من المواطنين، الذين حرصوا على شراء احتياجاتهم.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
إقبال كبير من قبل المواطنين الأسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي

مواد متعلقة

التحالف الوطني للعمل الأهلي يعلن تدشين أكبر منصة وحملة تدريبية لمتطوعي كيانات التحالف

وحدة للغسيل الكلوى ورفع كفاءة الحضانات.. كيف دعمت الدولة المستشفيات في قرى الشرقية

تفاصيل الجدول الأسبوعي لقوافل «حياة كريمة» المجانية في 6 محافظات

تعرف على نسب الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» بقرى الكلح غرب أسوان

«خيرك سابق».. «التحالف الوطنى» يطلق أكبر مبادرة إطعام لـ5 ملايين أسرة

إنجازات الرئيس.. كل ما تريد معرفته عن مشروع إسكان الشيخ زايد

السلع تملأ المحال التجارية.. المواطنون: لا يوجد نقص في الزيت ولا السمن

المصرى والبسمتى| الأرز يملأ المحال التجارية بفيصل.. والمواطنون: «موجود سايب ومغلف»

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

مفكر موريتانى: مصر حققت نهضة غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال سيواصل جرائمه طالما بمنأى عن العقاب

تنفيذا لوعد محافظ بورسعيد.. «أم محمد» تؤدى العمرة بعد 55 عاما من الكفاح

خبير اقتصادى يكشف سبب طرح البنوك لشهادات الـ25% (فيديو)

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب