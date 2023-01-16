طلب إحاطة بالبرلمان لإعداد دليل استرشادي للمصريين في الخارج

تقدمت سولاف درويش عضو مجلس النواب، وكيل لجنة القوى العاملة في المجلس، الاثنين، بطلب احاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري الخارجية والتجارة والصناعة، طالبت فيه بالتنسيق بين الوزارتين والجهات المختصة بشأن إعداد دليل إرشادي يتم توزيعة على السفارات المصرية بالخارج، لتوفير كافة المعلومات للمصريين العاملين في الخارج عن نوعية الصادرات المصرية من كافة السلع ،والخدمات الخاصة بالعقارات المطروحة في مصر، وكيفية الاستفادة منها عن طريق قنوات رسمية ومعروفة.

وقالت سولاف في تصريحات صحفية اليوم إن هذا الدليل سيكون استرشاديا يستفيد منه المصريون في الخارج وكذلك المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في مصر، أو الحصول على أي معلومات بخصوص التجارة او الصادرات المصرية،او اي خدمات اخرى.

فيما واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،اليوم الاثنين ،عقد جلسات حوار المجتمعي حول تعديلات قانون الرياضة وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية البرلمانية وعدد من ممثلي الاندية الرياضية المختلفة.