حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.

وتنفيذًا لذلك؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبدالمنعم، وبالتنسيق مع حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني، والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة برئاسة أحمد عبدالمجيد، حملة مكبرة لتنفيذ عدة قرارات إزالة للعقارات المخالفة بجزء 13 حوش 9 جمعية الجمالية قرية أبيس الثانية، حيث تم خلال الحملة إزالة المباني والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى المخالفة.

وقام حى العامرية أول برئاسة اللواء أشرف بدران حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء بدون ترخيص بقرية الوقاد عبارة عن مغسلة عشوائية بالطريق وأسوار وغرفتين بمساحة 30م والتحفظ على أبواب حديد وكذا إيقاف أعمال بدون ترخيص عبارة عن حوائط وأعمدة دور أرضى بقرية طيبة 1 بالنهضة والتحفظ على كمية من الأخشاب بالإضافة إلى فك شدة خشبية بقرية الكرنك نجع مطراوى والتحفظ على كمية من الأخشاب.

ونفذ حى العجمى برئاسة السيد موسي حملة إزالة فورية لحوائط بالدور السابع العقار الكائن بالهانوفيل وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشهد حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال تشوين بالعقار الكائن بشارع أبوالعرب سيدي بشر بحري والتحفظ على ونش، وكذا إيقاف أعمال بدون ترخيص بالعقار الكائن شارع عبدالهادي الجزار والتحفظ على خلاطة فضلًا عن إيقاف أعمال هدم داخل مطعم والتحفظ على المعدات المستخدمة فى المخالفة، بالإضافة إلي إيقاف أعمال تشوين بدور الميزان بشارع الطفولة السعيدة والتحفظ على كمية من الطوب وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وواصل حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تمت إزالة حالة تعدٍّ على الزراعات الجريسات مصرف 150 بقرية رحيم وكذا إزالة مبنى من الطوب الأبيض شارع قرطبة بالكينج.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء مخالف، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.