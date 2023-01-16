الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الملا: حل 98% من شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص الوزارة على الاستجابة والتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو عبر أرقام الطوارئ المخصصة لكل نشاط، لافتًا إلى أن ما حققته منظومة الشكاوى الحكومية من أداء خلال مسيرتها وتطورها باستمرار يؤكد حرص الدولة والحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين وسرعة الاستجابة وحل أى مشكلات قد تطرأ.

البترول: 98% نسبة الإنجاز في شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

وشدد الوزير في تصريحات له، على أهمية استمرار وزارة البترول والثروة المعدنية فى طليعة الوزارات التى تتعاون مع المنظومة وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة كحق أصيل للمواطنين الذين يرون فى المنظومة بوابة تواصل قوية مع الحكومة يحققون من خلالها أعلى وأسرع استجابة لشكواهم من خلال الإجراءات والاشتراطات المتبعة لتحقيق ذلك.

ولفت "الملا" إلى أنه مع اتساع خدمات الوزارة من خلال التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل ومشروع حياة كريمة ومستودعات البوتاجاز ومحطات التموين بالوقود والغاز الطبيعى، يعمل قطاع البترول من خلال شركاته المقدمة لتلك الخدمات على توفير عناصر تتسم بالخبرة والمهارة كفرق طوارئ تتدخل فور ورود أى شكاوى وتقوم بدراستها والعمل على حلها فى أسرع وقت، مشددًا على أنه لا تهاون فى ذلك.

وتابع: "حققت وزارة البترول والثروة المعدنية معدلات استجابة وحسم فى الشكاوى الواردة للمنظومة منذ بدايتها وحتى الآن بلغت 98%، من إجمالى عدد شكاوى بلغ 64272 شكوى وذلك من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وجنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والمصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركات التابعة لها كشركة غاز مصر والشركة الحديثة للغاز الطبيعى مودرن جاس والشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن (تاون جاس) وشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت) وشركة الغازات البترولية (بتروجاس) وشركة مصر للبترول وشركة التعاون للبترول والشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) والشركة الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) وشركة الغاز الطبيعى للسيارات (كار جاس) وغيرها.

ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو من خلال تطبيق "فى خدمتك" على الهاتف المحمول، حيث يمكن من خلاله تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى والتسجيل برقم سرى يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة، أو من خلال الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى، من خلال البريد الإلكترونى [email protected] ويمكن التواصل عبر مسح الرمز الضوئى QR فى الصور المرفقة.

البترول والغاز شكاوى المواطنين منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة البترول طارق الملا وزير البترول الهيئة المصرية العامة للبترول القابضة للبتروكيماويات الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن

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