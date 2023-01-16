حبس سائق «ميكروباص» متهم بقتل شاب عاكس فتاة في حلوان 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل شاب بسبب معاكسة فتاة.

ونجح رجال المباحث بالقاهرة، في القبض على سائق قتل شابا خلال مشاجرة بينهما بسبب معاكسة الضحية لفتاة أثناء استقلال "الميكروباص" قيادة المتهم.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد باستقبال شاب مصاب بجروح فى الرأس، وتوفى عقب دخول المستشفى وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية والسائق بسبب قيام الأول بمعاكسة فتاة، فقام المتهم بضربه بعصا على رأسه، وتوفى جراء إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.