الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: ختام البرنامج التدريبى على التفصيل والحياكة بالبحيرة

دورات تدريبية بمديريات
دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بشأن ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بحوش عيسى، والاختبار النهائي لـ13 من المتدربين بعد انتهاء مدة التدريب، وذلك تنفيذاً لخطة التدريب المهني 2022/ 2023 التى اعتمدتها الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وأوضح عثمان عبدالرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، في تقريره للوزارة، أنه تم عقد الاختبار النهائي للمتدربين على مهنة التفصيل والحياكة عن الدورة التدريبية التى تم عقدها بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بحوش عيسى، وذلك لتدريب الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل بالمحافظة لتحسين مستويات معيشتهم.

وأضاف مدير المديرية، أنه على الراغبين في التقدم للحصول على الدورات التدريبية المجانية التى تقدمها المديرية، من خلال مركز التدريب المهني أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية، ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة بعد انتهاء التدريب تمكن الخريجين من العمل في شركات القطاع الخاص والاستثمار داخل المحافظة وخارجها.

وكانت قد تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بشأن الاختبارات النهائية للدورة التدريبية لعدد 11 متدربًا على مهنة النقاشة والدهانات بالوحدة المحلية لقرى الراشدة بالداخلة، وكذلك اختبارات نهاية الدورة التدريبية لعدد 10 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات بقرية الموشية بالداخلة، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالاهتمام بملف التدريب المهنى للشباب من الجنسين داخل القرى بالمحافظات لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، في تقريره للوزارة، أنه تم بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء بالداخلة عمل الاختبار النهائي للبرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه للشباب من الذكور على مهنة النقاشة والدهانات، وذلك لإصقال مهارات المتدربين عمليًا على أرض الواقع على المهن التى تتطلبها سوق العمل بالمحافظة.

دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة
دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة
دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة
دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة
دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة
دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة
دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة
دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة
وزارة القوى العاملة الدورة التدريبية مهنة التفصيل والحياكة مركز التدريب المهني بحوش عيسى التدريب المهني سوق العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

«حياة كريمة» توفر 500 ألف فرصة عمل عن طريق القروض الصغيرة والمتوسطة

30 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب اليوم الإثنين

محافظ الفيوم يحيل واقعتى تسريب امتحانين بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية للنيابة العامة

البنك الأهلى المتحد يطرح شهادة ادخار جديدة بأعلى عائد فى فئة الـ3 سنوات

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن أحقية كهربا فى المشاركة مع الأهلى «مستند»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب