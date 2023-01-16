القوى العاملة: ختام البرنامج التدريبى على التفصيل والحياكة بالبحيرة

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بشأن ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بحوش عيسى، والاختبار النهائي لـ13 من المتدربين بعد انتهاء مدة التدريب، وذلك تنفيذاً لخطة التدريب المهني 2022/ 2023 التى اعتمدتها الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وأوضح عثمان عبدالرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، في تقريره للوزارة، أنه تم عقد الاختبار النهائي للمتدربين على مهنة التفصيل والحياكة عن الدورة التدريبية التى تم عقدها بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بحوش عيسى، وذلك لتدريب الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل بالمحافظة لتحسين مستويات معيشتهم.

وأضاف مدير المديرية، أنه على الراغبين في التقدم للحصول على الدورات التدريبية المجانية التى تقدمها المديرية، من خلال مركز التدريب المهني أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية، ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة بعد انتهاء التدريب تمكن الخريجين من العمل في شركات القطاع الخاص والاستثمار داخل المحافظة وخارجها.

وكانت قد تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بشأن الاختبارات النهائية للدورة التدريبية لعدد 11 متدربًا على مهنة النقاشة والدهانات بالوحدة المحلية لقرى الراشدة بالداخلة، وكذلك اختبارات نهاية الدورة التدريبية لعدد 10 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات بقرية الموشية بالداخلة، تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بالاهتمام بملف التدريب المهنى للشباب من الجنسين داخل القرى بالمحافظات لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، في تقريره للوزارة، أنه تم بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء بالداخلة عمل الاختبار النهائي للبرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه للشباب من الذكور على مهنة النقاشة والدهانات، وذلك لإصقال مهارات المتدربين عمليًا على أرض الواقع على المهن التى تتطلبها سوق العمل بالمحافظة.

دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة

دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة

دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة