يضم كوكبة من نجوم الرياضة.. تفاصيل برنامج «بلس 90 »على قناة النهار

تعاقدت شبكة قنوات النهار مع كوكبة من نجوم الكرة المصرية ونجوم النقد والتحليل للمشاركة في برنامج " بلس 90 " والذي ستبدأ أولى حلقاته مساء الجمعة المقبل ويعرض البرنامج لمدة 5 أيام أسبوعيا في الحادية عشرة مساء.

وأعلنت القناة عن التعاقد مع نجم مصر والزمالك كابتن محمد صلاح ونجم مصر والأهلي كابتن رمضان السيد ونجم مصر ولاعب السابق إبراهيم سعيد ونجم مصر والزمالك وائل القباني.

وتعاقدت القناة مع نجوم التعليق والتحليل الرياضي أحمد جلال وأحمد سعيد ومحمد مراد للمشاركة في حلقات البرنامج بشكل منتظم لما يملكونه من موهبة وحضور كبير.

وأعلنت النهار أمس عن التعاقد مع الإعلامي أمير هشام لتقديم برنامج " بلس ٩٠ " وتسعى النهار لتقديم محتوى رياضي مختلف ومتميز في تطوير شامل في برامجها الرياضة، من خلال خطة عمل جديدة، في الشكل والمضمون.

وتخرج أمير هشام من كلية الإعلام وبدأ حياته العملية مراسلا بقناة الاهلي في عام ٢٠١٢ ثم مقدم لعدد من البرامج بقناة الاهلي ابرزهم ( النشرة الرياضية والاهلي الليلة وكلام في الميديا والتريند وايضاً استديوهات تحليلية لبعض المباريات ) منذ عام ٢٠١٧ومقدم برنامج ديربي علي اذاعة القاهرة الكبرى.

و كانت قناة النهار قد أعلنت مؤخرا في بيان لها عن وقف برنامج "الجمهورية الجديدة" الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وقف مقدمة البرنامج " منى العمدة " وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري.

و رصدت القناة بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة و قررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي.

و تؤكد القناة حرصها الدائم على تقديم محتوى و اداء مهني يليق بمشاهديها وفقاً لمًا تقره أخلاقيات العمل المهني و الأكواد المنظمة للعمل الإعلامي .