بعد تحذيرات الصحة منه.. 10 معلومات عن الفيروس التنفسي المخلوي

قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد مضاد حيوى لعلاج الفيروس المخلوى التنفسى لكونه فيروس وليس بكتيريا.

وأكدت في بيان لها، أنه لا يوجد لقاح للفيروس المخلوى بسبب التغير الدورى، إلا أن هناك علاج يتم تقديمة للمصابين بالفيروس.

وتابع البيان: “الفيروس المخلوى التنفسى ليس مرضًا خطيرًا ولكن نسب انتشاره عالية وفترة حضانة الفيروس تتراوح بين 4 إلى 6 أيام وفترة التعافى تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين”.

ورصد تقرير لصحيفة “ميديكال إكسبريس” البريطانية، أبرز المعلومات عن الفيروس المخلوي…

الفيروس المخلوي التنفسي هو عدوى شائعة في الجهاز التنفسي، والسبب الرئيسي لأمراض الجهاز التنفسي في جميع أنحاء العالم. الفيروس المخلوي سبب رئيسي للعدوى، مثل: التهاب القصيبات، والالتهاب الرئوي عند الأطفال، أي أنه مرض قديم، وليس نتيجة تحورات فيروس "كورونا". ينتشر الفيروس عادة بين شهري ديسمبر وفبراير، نتيجة الانقلاب المناخي، لكنه بدأ مبكرا هذا العام في شهر أكتوبر الماضي. الإصابة بالفيروس تحدث من خلال الانتقال البيئي، فهو يتكاثر في درجات حرارة منخفضة مع رطوبة منخفضة. ينتشر الفيروس من خلال السعال والعطس. تنتقل العدوى به خلال الفترة من 3 إلى 8 أيام. يعيش على الأسطح لمدة تصل إلى 6 ساعات، وتقضي عليه المطهرات المنزلية. يمكن مواجهة خطر الإصابة بممارسة عادات النظافة الجيدة، مثل “غسل اليدين المتكرر، وتعقيم المنزل”. يبدأ عادة شعور الإصابة بالمرض بأعراض نزلات البرد، ويمكن أن يشمل “الاحتقان، وسيلان الأنف، وقلة الشهية، والسعال، والعطس، والحمى، والصداع، والتهاب الحلق”. لا يوجد لقاح للوقاية من الفيروس، لكن هناك علاجات بالأجسام المضادة فعالة بشكل خاص للأطفال الصغار.



جدير بالذكر أن كبار السن والأطفال يكونوا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والفيروس المخلوي في شهور الشتاء، الأمر الذي أثار تساؤلات مصحوبة بخوف شديد من الإصابة بالفيروس المخلوي في ظل انتشار فيروس كورونا عالميًا ونحن على أعتاب الموجة السابعة.

