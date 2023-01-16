قافلة سكانية لرفع الوعى بقضايا الأسرة فى المنيا

نظمت وحدة السكان بمحافظة المنيا قافلة سكانية بقرية أبيوها، بمركز أبوقرقاص؛ لرفع الوعي في الأمور الحياتية والأسرية والتي يعد أهمها القضية السكانية وتنظيم الأسرة، وذلك ضمن مبادرة "تحدث معه"، لمناقشة القضايا المهمة لبناء كيان قوي وداعم للأسرة المصرية، وفي ضوء تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوة بعنوان "التفاهم الأسري وأثره على تنمية الأسرة واتخاذ القرارات"، وذلك بديوان المجلس المحلي لقرية أبيوها، بحضور اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، والدكتور رضا فاروق، مدير عام وحدة السكان بالمحافظة.

وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة إدارة تنظيم الأسرة ومديرية الشباب والرياضة ومديرية القوى العاملة وهيئة تعليم الكبار وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومديرية الأوقاف ومطرانية أبوقرقاص والمجلس القومي للمرأة ومديرية التربية والتعليم ووحدة تكافؤ الفرص.

من جهته، أوضح مدير عام وحدة السكان بالمحافظة، أنه تم خلال القافلة تناول العديد من القضايا والموضوعات الهامة، ومنها (أهمية الحوار والتفاهم والمشاركة في اتخاذ القرارات داخل الأسرة، وضرورة تعليم البنات، وعدم تزويجهن في سن مبكرة، وقضية ختان الإناث، والاهتمام بصحة الزوجة، وقضية تنظيم الأسرة)، إلى جانب الحديث عن تعاليم الأديان فيما يخص تلك القضايا.

وأشار إلى أن القافلة تناولت عدة خدمات، منها (خدمة الإقراض وإقامة المشاريع الصغيرة من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخدمة التدريب والتأهيل المهني على الخياطة وصيانة الأجهزة المنزلية والكهرباء، من خلال السيارة المتنقلة للتدريب المهني التابعة لمديرية القوى العاملة).

وقامت هيئة تعليم الكبار بفتح فصول لمحو الأمية بالقرية، كما تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات الحضور بالندوة، وبلغ عدد متلقي وسائل الحماية من عيادة تنظيم الأسرة المتنقلة ٣٠ سيدة، كما تم عرض مسرحية بعنوان "زواج الأطفال" من خلال مجموعة من الأطفال بالتربية والتعليم.

قافلة سكانية

قافلة سكانية