توت عنخ آمون يحمل مفاجآت جديدة للعالم داخل مقبرته.. ما القصة؟

قال موقع "جرنج" الدولي، إن العالم أجمعه يعلم تاريخ لا بأس به عن أشهر ملوك مصر الفرعونية توت عنخ آمون، وذلك بفضل ميل المصريين القدماء إلى صنع الآثار ودفن موتاهم محنطين في مقابر كبيرة للعائلة المالكة.

وأشار إلى أنه بحسب التاريخ، حكم توت عنخ آمون لعقد من الزمان وتوفي في سن التاسعة عشرة حوالي عام 1324 قبل الميلاد.

وتابع أن معظم علماء الآثار والمؤرخين يتفقون على أنه ابن أخناتون، وهو فرعون متمرد ديني دافع عن عبادة إله واحد فقط، ولأن العائلة المالكة المصرية كانت مهتمة بشكل خاص بالحفاظ على السلطة والثروة في الأسرة، كانت توت نتاج زواج الأقارب وربما عانى من مشاكل صحية نتيجة لذلك، وبعد وفاته، تم تحنيط رفات توت ووضعها في مقبرة صغيرة في مقبرة وادي الملوك بالقرب من مدينة طيبة.

وأضاف أنه على الرغم من التاريخ الكبير عن توت عنخ آمون، إلا أن هناك الكثير من الأسرار التي لاتزال غير معروفة للعالم حتى الآن.

الأواني الغريبة أعاقت اكتشاف المقبرة

عندما يتعلق الأمر بالمومياوات الملكية ، لم يكن الذهب والمجوهرات والثروات الأخرى هي التي دفنت مع المتوفى فقط، ووفقًا لمجلة سميثسونيان، يجب أيضًا دفن أي شيء متعلق بعملية التحنيط بشكل صحيح، وشمل ذلك قطعًا احتياطية من لفائف الكتان ، وملح النطرون المستخدم لتجفيف الجثة ، وأي شيء يستخدم في طقوس الجنازة، مثل الزهور.

اكتشف ثيودور م.ديفيس، أول مرة في عام 1907 م، دفن توت، حيث وجد حوالي 12 جرة كبيرة في حفرة صغيرة بالقرب من دفن رمسيس العاشر، وكان الكتان علامة شيء أعظم، وعلى الرغم من أن القماش يحمل اسم الفرعون الغامض المعروف باسم توت عنخ آمون، وفقًا لمتحف متروبوليتان للفنون ، افترض ديفيس أنه عثر على دفن الملك الشاب.

وبينما اعتقد البعض أن الجرار كانت كل ما تبقى من توت، اعتبر هوارد كارتر هذا الاكتشاف دليلاً على دفن الفرعون في مكان قريب.

لم يكن هوارد كارتر أول من فتح مقبرة توت

ربما استفاد هوارد كارتر ورفاقه من قصة أنهم كانوا أول بشر وضعوا أعينهم على قبر توت منذ أن تم إغلاقه لأول مرة، لقد صوّرهم بالتأكيد كمستكشفين رائدين، ولكن إذا دفع أي شخص هذه الحكاية فإنها كانت مجرد قصة مريحة تصدرت العناوين الرئيسية. ذلك لأن كارتر لم يكن أول شخص اقتحم مكان دفن الملك الميت.

لم يخجل كارتر نفسه من تحديد الأدلة على سرقات المقابر، وفي ملاحظات التنقيب الدقيقة، ووفقًا لمعهد جريفيث، جامعة أكسفورد، أشار عالم الآثار الزميل ألفريد لوكاس إلى أن اللصوص على الأرجح تلاعبوا بالصناديق ونثروا محتويات القبر، علاوة على ذلك ، تم عمل ثقوب بحجم الإنسان في المداخل.

لم يكن توت الحاكم الوحيد

قضت مومياء توت عنخ آمون عدة قرون في هدوء القبر، لكنها لم تكن وحيدة، حيث كتب هوارد كارتر في كتابه "قبر توت عنخ آمين" اكتشاف نعشين صغيرين يحتوي كل منهما على بقايا مومياء لرضيع ميت.

ووفقًا للمجلة الأمريكية لعلم الجينات، لم يكن حتى ثلاثينيات القرن الماضي عندما كشف الفحص الطبي عن قرب أن كلا الجنينين كانا من الإناث، وعلى الرغم من أن المعالجة والرعاية غير الحذرة على مر السنين قد ألحقت الضرر بكل من المومياوات الصغيرة، لم تجد الدراسات الحديثة لهما أي دليل على وجود تشوهات خلقية.