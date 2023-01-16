الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بترويج الهيروين في مدينة بدر 4 أيام

متهم
متهم

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة مدينة بدر، من ضبط شخص عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين بلغت 800 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمناقشته أقرا بترويجه المواد المخدرة بقصد الاتجار،  والكسب غير المشروع منها، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

متهم حبس متهم مدينة بدر الهيروين نيابة الشروق وبدر مخدر الهيروين

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