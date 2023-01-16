الإمارات تعلن أسماء الفائزين بجائزة زايد للاستدامة 2023

أعلنت الإمارات أسماء الفائزين بجائزة زايد للاستدامة لدورة 2023، في فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والمدارس الثانوية العالمية.

وتحتفل جائزة زايد للاستدامة هذا العام بـ15 عاماً من التأثير الإيجابي، حيث تكرم 10 فائزين جدد من رواد الاستدامة خلال حفل توزيع الجائزة لعام 2023.

وجاء إعلان أسماء الفائزين خلال مراسم حفل جائزة زايد للاستدامة 2023، ضمن حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي بدأ فعالياته يوم 14 يناير ويستمر حتى يوم 19 يناير الجاري.

وجاء الفائزون بالجوائز في الفئات الخمس لجائزة زايد للاستدامة كالتالي:

جائزة فئة الصحة

فاز بجائزة زايد للاستدامة 2023 في فئة الصحة، الجمعية الاستكشافية للصحة، من البرازيل.

ووفرت المنظمة مركزًا جراحيًا متنقلًا يعمل بمولد كهربائي ومجهز بغرف عمليات وأحدث الأجهزة الطبية، للوصول إلى 35 ألف شخص من سكان الأمازون.

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جائزة فئة الغذاء

فاز بجائزة زايد للاستدامة 2023 في فئة الغذاء مشروع "ينسيكت" من فرنسا.

وأسهم المشروع في تحسين حياة 30 مليون شخص بتوفير منتجات تغذية مستدامة وأسمدة طبيعية للمزارع السمكية ومكونات عالية القيمة للسلسلة الغذائية للبشر.

جائزة فئة الطاقة

حصد جائزة زايد للاستدامة 2023 في فئة الطاقة مشروع "نيوروتك" من الأردن.

وطوّر المشروع مصدر موثوق ومستدام للطاقة لأكثر من 10 آلاف لاجئ سوري في الأردن.

جائزة فئة المياه

فاز بجائزة زايد للاستدامة 2023 في فئة المياه "ليدرز" من بنغلاديش.

ونجحت "ليدرز" في دمج نماذج إدارة الموارد المائية لحل مشاكل ندرة المياه وتمكين 15,881 أسرة في المجتمعات النائية في بنغلاديش من الحصول على مياه ري وشرب آمنة.

جوائز فئة المدارس الثانوية

فاز بجوائز جائزة زايد للاستدامة 2023 في فئة المدارس الثانوية العالمية كل من المدارس التالية:

فاز معهد "كامل مسلم"، من دولة فيجي، بجائزة زايد للاستدامة 2023 في فئة المدارس الثانوية العالمية (شرق آسيا والمحيط الهادئ)، ويولد المشروع المستدام 219 ميغاواط ساعة من الكهرباء سنويًا، ويوفر 6,150 وجبة للتلاميذ كل عام.

كما فازت كلية دكا السكنية النموذجية، من بنغلاديش، بجائزة زايد للاستدامة 2023 في فئة المدارس الثانوية العالمية (جنوب آسيا)، حيث يوفر المشروع المواد الكيميائية للبذور ومعالجة التربة والأسمدة الحيوية الميكروبية حتى ينتج 2,000 مزارع بنغالي المحاصيل بسرعة وإنتاجية أكبر.

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وأيضا، فازت مدرسة رومين رولاند جيمنازيوم من ألمانيا، بجائزة زايد للاستدامة 2023 في فئة المدارس الثانوية العالمية (أوروبا وآسيا الوسطى)، حيث اقترح الطلاب إنشاء منارة تعمل بالطاقة الشمسية لرفع نسبة اعتماد المدرسة على الطاقة المتجددة إلى 10%.

وأيضا فازت مدرسة الموهوبين في العراق، بجائزة زايد للاستدامة 2023 في فئة المدارس الثانوية العالمية (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، بعدما اقترح الطلاب حلاً لمواجهة شح المياه بتطوير دفيئة للزراعة المائية وإنتاج الغذاء طيلة العام مع توفير 532 ألف لتر مياه.

وفازت أيضا كليات العالم المتحد في شرق أفريقيا - حرم أروشا، من تنزانيا، بجائزة زايد للاستدامة 2023 في فئة المدارس الثانوية العالمية (إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)، حيث قام الطلاب بحل مشكلة مياه الشرب لنحو 10,000 أسرة بمرشحات مياه تستخدم الفحم الحيوي.

وأخيرا مدرسة بيوس تيرا من كولومبيا، فازت بجائزة زايد للاستدامة 2023 في فئة المدارس الثانوية العالمية (الأمريكيتين)، بعدما طوّر الطلاب شبكة مجتمعية لمراقبة جودة الهواء لمعالجة مشكلات تلوث الهواء وتحسين الظروف الصحية لـ200,000 شخص.