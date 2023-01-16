الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم بقتل طفلة في مدينة السلام 15 يوما

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهم بقتل طفلة بمدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالى، بالعثور على جثة طفلة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، أفاد أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفلة "تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً"، ملقاة بإحدى المناطق بدائرة القسم وبها إصابات "جروح متفرقة بالجسم".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وباستخدام أحدث التقنيات الفنية، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه عقب حضور المجنى عليها لمحل عمله لشرب المياه من "كولدير" متواجد أمام المحل، قام باستدعائها للداخل وأغلق المحل وشرع فى التعدى عليها، إلا أنها قاومته واستغاثت، فقام المتهم بكتم أنفاسها وتحصل على سلاح أبيض "سكين" من داخل المحل عمله، وقام بالتعدى عليها بالضرب "خشية افتضاح أمره" محدثاً ما بها من إصابات والتى أودت بحياتها، وعقب ذلك وضعها داخل جوال ثم استقل مركبة "توك توك" وتخلى عن الجثة بمكان العثور عليها، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بالمحل عمله)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات جنح السلام قتل طفلة بمدينة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

«غسلنا عارنا».. شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

بدون مفردات مرتب.. كيف تحجز وحدة إسكان جاهزة للتسليم؟

إيطاليا تعتقل أحد أخطر زعماء المافيا بعد 30 عامًا من الفرار

إينى وإيجاس توقعان مذكرة نوايا لخفض غازات الشعلة والانبعاثات الأخرى

صحة الشرقية تنفذ 200 ألف ندوة توعوية للمواطنين خلال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب