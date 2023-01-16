أهمها الاكتئاب.. كيف سلطت ملكات جمال الكون 2022 الضوء على الصحة العقلية؟

اختيرت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية R'Bonney Gabriel بلقب ملكة جمال الكون 2022 خلال حفل توزيع الجوائز المبهر يوم الأحد، ولكن تحت التألق هناك كانت رسالة قاسية عن الصحة العقلية في المسابقات وما بعدها، حيث كان المتسابقون وعائلاتهم أكثر صراحة من أي وقت مضى حول كسر وصمة العار المحيطة بالصحة العقلية، بما في ذلك والدة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية السابقة تشيسلي كريست التي أشادت بابنتها في نهائي ملكة جمال الكون 2022 في نيو أورلينز.

توفيت تشيسلى بعد تشخيص إصابتها بالاكتئاب، حيث ماتت منتحرة في يناير من العام الماضي، حيث فازت كريست المحامية البالغة من العمر 30 عامًا بمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2019 وواصلت العمل كمقدمة في برنامج الأخبار الترفيهي إكسترا في الولايات المتحدة، نظرًا لأنها تعمل بشكل جيد في حياتها اليومية على الرغم من تشخيص إصابتها بالاكتئاب كان من الصعب على من حولها إدراك أنها ليست على ما يرام.

قبل المباراة النهائية، قالت ملكة جمال الكون البحرين إيفلين خليفة لموقع ذا ناشيونال، إنها تركز على الرعاية الذاتية للتعامل مع التوتر، وأشادت بالطبيعة الداعمة لمسابقات الجمال، تقول: "نحن جميعًا المندوبين لدينا دردشة جماعية على WhatsApp حيث يمكننا التحدث.. جميع الفتيات داعمات ولطيفات.. يجب أن نتحدث عن الحياة وعن قضايا الصحة العقلية".

كما تحدثت هارناز ساندو الفائزة بلقب ملكة جمال الكون العام الماضي عن كيفية تأثر صحتها العقلية من قبل المتصيدون القاسيون الذين أطلقوا عليها اسم "الدهون" بعد أن تسبب مرض الاضطرابات الهضمية في زيادة وزنها خلال فترة حكمها.

في حديثها مع مجلة People في الولايات المتحدة، قالت ساندو: "لقد مررت بتلك المرحلة من حياتي، حيث كنت أشعر بالسوء حيال كل شيء.. الآن بدأت أحب كل شيء.. لا بأس في البكاء.. لا بأس أن أشعر بالحزن.. نحن بحاجة إلى إدراك أن هناك نقطة نفهم فيها أننا بحاجة إلى احتضان عيوبنا وعندما تفعل ذلك، يمكنك التغلب على أي شيء في هذا العالم".

المندوبة الأخرى التي دافعت عن الصحة العقلية في الفترة التي سبقت مسابقة ملكة جمال الكون 2022 هي ملكة جمال الكون الفلبين سيليست كورتيزي التي تقدم دعمًا للصحة العقلية في جميع أنحاء العالم في سبتمبر.