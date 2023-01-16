أستاذ تمويل: ارتفاع تكاليف المعيشة مسألة تضرر منها كل دول العالم (فيديو)

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاقتصاد، إن ارتفاع تكاليف المعيشة مسألة تضرر منها كل دول العالم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وتكلفة التمويل على المستوى الدولي، وتكلفة تأمين البضائع المتداولة بفعل ارتفاع معامل المخاطر، بالإضافة إلى مشكلات سلاسل الإمداد وموانئ الشحن، وهذا كان له أثر سلبي على القدرة الشرائية لكل مواطني العالم، وبالتالي تزداد نسب الفقر.

وأضاف إبراهيم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن زيادة معدلات التضخم مع ارتفاع الأسعار تحجم الطلب وتخفض القدرة الشرائية وتضعفها، وبالتالي يتقلص الإنتاج، مما يؤدي إلى تقليل نسب العمالة بالشركات والمؤسسات المختلفة، ومن ثم خفض مستويات الدخول.

وأشار أستاذ التمويل والاقتصاد، إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار مشكلة مركبة وليست ذات بعد واحد، معقبًا: "نحن نسبح في المحيط مع تزايد شدة الأمواج وليس حمام سباحة، إلى جانب وجود البعض الذي يزيد من حدة الأمواج".

الأزمة الروسية الأوكرانية حرب تكسير عظام

ونوه أستاذ التمويل والاقتصاد، بأن الأزمة الروسية الأوكرانية حرب تكسير عظام منذ اليوم الأول بين روسيا وأمريكا، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يساند الولايات المتحدة وأوكرانيا والآن يدفع ثمنًا كبيرًا للغاية، حيث تواجه دول الاتحاد الأوروبي مشكلات كبيرة للغاية مثل بريطانيا وفرنسا، وهذا ما يؤكد تأثر الاقتصاد العالمي بالظروف الجارية والأزمات العالمية المتتالية.