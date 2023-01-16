الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء الأحياء رفع الإشغالات والتصدي لمخالفات البناء

محافظ الفيوم يتابع
محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء الأحياء ونواب رئيس المدينة آلية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مساء أمس، مع رؤساء الأحياء ومديري التنظيم ونواب رئيس المدينة، لمتابعة آلية العمل بعدد من الملفات المهمة مثل النظافة العامة، ورفع الإشغالات، والتصدي لمخالفات البناء، والعوائق التي تواجه سير العمل بالمعدلات المطلوبة، وكيفية التغلب عليها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح، تمام سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.  

خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة العامة بجميع الأحياء، ووضع خطط ممنهجة للقضاء على بؤر القمامة، وتحسين الشكل الجمالي والحضاري، جنباً إلى جنب مع أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات الترابية داخل الكتلة السكنية.  

وشدد المحافظ، على ضرورة التصدي بقوة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء غير المرخص داخل الكتلة السكنية، مؤكداً أنه لا مجال للتخاذل، ولن يتم التهاون حيال المقصرين في أداء مهام العمل المنوطة بهم، موجهاً رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة اليومية وإزالة التعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين.

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع رئيس وحدة المتابعة الميدانية، لتشكيل فرق عمل للمتابعة المستمرة وتحقيق الانضباط على مداخل المدينة، لمنع دخول مواد البناء للأماكن غير المرخصة، ومصادرتها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما وجه رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مجلس المدينة ومديرية الزراعة، لحصر جميع الشون وأماكنها وموقفها القانوني من الترخيص.    

وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة الإسراع في إرسال تقرير مجمع بالمتغيرات التي تم رصدها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، لجميع الأحياء، لمتابعة موقف هذه المتغيرات وما تم اتخاذه حيالها من إجراءات، لافتًا إلى سرعة التعاقد مع 5 مقاولين هدم، للتدخل السريع في حالة رصد أي تعدي على الأراضي الزراعية أو مخالفة بناء دون ترخيص، وإزالة التعدي على نفقة المخالف، ومصادرة مواد البناء المضبوطة بموقع المخالفة.

كما وجه المحافظ، رؤساء الأحياء، بإعداد دراسة شاملة بالموارد الذاتية التي يمكن تحقيقها بكل حي، من منظومة الجمع المنزلي للقمامة، والإشغالات، والإعلانات، للوقوف على مدى كفايتها لتغطية الموارد المالية المطلوبة لرواتب العمالة المؤقتة بكل حي، كما وجه رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بسرعة إعداد تقرير شامل حول العمارتين داهمتي الخطورة بحي جنوب وعدد الوحدات السكنية بهما، لرفع تقرير بهذا الشأن لرئاسة مجلس الوزراء.

محافظ الفيوم يتابع رؤساء الأحياء النظافه العامة ومخالفات البناء

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وائل لطفي

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