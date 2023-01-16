الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة مسئول الجمعية الزراعية للتحقيق بمركز إبشواي في الفيوم

إحالة مسئول الجمعية
إحالة مسئول الجمعية الزراعية للتحقيق

قال مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي بمحافظة الفيوم، إنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بتنفيذ إزالة فورية لعدد 7 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية علي مساحة 1850 متر بمركز إبشواي.

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وأضاف رئيس المركز، أنه تمت إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتوجيه بإحالة مشرف الجمعية الزراعية بقرية عبود للتحقيق، وذلك التقصير في العمل.

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وأشار مراد مسعود رئيس المركز، إلى أن المخالفات عبارة عن إزالة أسوار مخالفة من البلوك الأبيض والاإسمنت على مساحة ١٧٥ مترا، وإزالة عدد ٤ حالات مخالفات عبارة عن أسوار وأزراب من البوص والأفلاق والحديد على مساحة ١٥٧٥ مترا، ورصد ووقف أعمال وإزالة حالتان تعد في المهد بناء أسوار وغرف بالبلوك الأبيض والاإسمنت خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية بناحية عبود على مساحة ٧٠ مترا، وحالة تعد ببناء غرفة بالبلوك الأبيض والإسمنت على مساحة 30 متر أرض ائتمان زراعي بناحية عبود، تحت إشراف محمد موسي نائب رئيس المركز، والمهندس حسين القرملاوي مدير الإدارة الزراعية بابشواي، وخالد الجاحد وأحمد فاروق رئيس قسم حماية الأراضي.

 

 

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إحالة مسئول الجمعية الزراعية للتحقيق بمركز إبشواي الفيوم

رئيس التحرير

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