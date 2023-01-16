74 ألف طالب من «أبناؤنا بالخارج» يؤدون الامتحانات إلكترونيًا

يواصل الطلاب أبناؤنا في الخارج أداء امتحانات نصف العام الدراسي للعام الجاري ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، لليوم الثالث على التوالي.

ويؤدي 74 ألف طالب وطالبة الامتحانات إلكترونيا عبر رابط المنصة الإلكترونية الجديدة، وتتميز المنصة الجديدة للامتحانات الإلكترونية للطلاب المصريين فى الخارج، بإتاحة الامتحانات بشكل أكثر سرعة وسهولة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضًا إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذى لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكترونى خلال الفترة المحددة، القيام بتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات أو إرسالها عبر البريد السريع إلى مقر إدارة أبناؤنا فى الخارج بالإدارة العامة للامتحانات أسوة بما تم العام الماضي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على طمأنة أبنائنا الطلاب في الخارج باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقهم في أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وكان قد أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحميل امتحانات نصف العام للطلاب المصريين في الخارج في صورة pdf ، حتي يتمكن الطلاب من الاجابة عليها.

وأعلنت الوزارة، أنه تيسيرًا على أبنائنا الطلاب في الخارج، تم إتاحة رابط جديد عبر الموقع الالكتروني الرسمى الخاص بأبنائنا في الخارج يقوم من خلاله الطلاب بتحميل الامتحان وورقة الإجابة، بعد اختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسى، وذلك على مدار اليوم.

وأشارت الوزارة، إلى أن ورقة الإجابة تتضمن ٤ اختيارات لكل سؤال، بحيث يقوم الطالب بتظليل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة لكل سؤال بشكل كامل، وإذا رغب الطالب في تعديل إجابته يضع علامة خطأ (❌) ثم يظلل الدائرة التى تعبر عن الإجابة، ثم يقوم بإرسال ورقة الإجابة عبر البريد الإلكترونى الرسمي المخصص للصف الدراسى لإستلام أوراق الإجابة، كما يمكن لولي الأمر إرسال أوراق إجابات الامتحانات مجمعة عبر البريد السريع لإدارة أبناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات، وذلك عقب الإنتهاء من جميع الامتحانات.

وأوضحت الوزارة، أيضًا أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجراء الامتحان عبر المنصة الإلكترونية خلال اليومين الأول والثانى من الامتحانات، يمكنهم الدخول عبر الرابط الجديد لتحميل الامتحان وورقة الإجابة ثم إرسال ورقة الإجابة وفقًا للخيارين السابق ذكرهما.

وفيما يلي رابط الموقع وروابط البريد الإلكتروني المخصص لكل صف دراسي:-

رابط موقع أبناؤنا في الخارج:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/exams

قائمة البريد الإلكترونى المخصص لأوراق إجابة كل صف دراسي:

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الرابع الابتدائى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الخامس الابتدائى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف السادس الابتدائى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الإعدادي [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثانى الإعدادى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثالث الإعدادي [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوى [email protected]

البريد الإلكتروني لامتحانات الصف الثانى الثانوى [email protected]