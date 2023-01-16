الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حفاوة فرنسية لاستقبال تابوت رمسيس الثاني.. امتنان مصري لباريس

رمسيس الثاني
رمسيس الثاني

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه من المقرر أن يعود تابوت الفرعون القديم رمسيس الثاني إلى باريس في شهر أبريل المقبل للمرة الأولى منذ ما يقرب من 50 عامًا، في قرض نادر للقطعة الأثرية خارج مصر.


وتابعت أن التابوت المزخرف سيعرض في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 7 أبريل إلى 6 سبتمبر، وهو جاذبية النجوم إلى جانب معرض عُرض سابقًا في سان فرانسيسكو وسيختتم في سيدني - بدون التابوت الحجري.

امتنان مصري لفرنسا


وقال دومينيك فاروت، عالم المصريات في مدرسة تاريخ الفن المرموقة مدرسة اللوفر والمفوض العلمي للمعرض: "كدت أبكي من الفرح لأنني سأراه مرة أخرى هنا عندما أخبروني أنه قادم إلى باريس".


وأضاف فاروت "كان عمري 16 عام 1976 عندما كان رمسيس الثاني آخر مرة في باريس، لدي ملصق كبير في غرفة نومي، ذهبت ثماني مرات على التوالي لرؤيته".


وأشار إلى أن السلطات المصرية استثنت إعارة التابوت الحجري المصنوع من خشب الأرز الأصفر إلى فرنسا، فلم يسافر إلى سان فرانسيسكو ولن يتم تضمينه عندما يتم حزم بقية المعرض ويتجه إلى سيدني.


وأكدت الوكالة، أن هذه البادرة تعد امتنانًا مصريا لباريس، حيث احتفظ العلماء بمومياء رمسيس الثاني من خلال معالجتها ضد الفطريات عندما عُرضت في عام 1976، وهذه المرة ، سيُعرض التابوت المنحوت فارغًا ، حيث يحظر القانون المصري الآن نقل المومياوات الملكية إلى الخارج.


وتابعت أن التابوت يصور الملك الراقد بألوان زاهية وذراعيه متقاطعتين على صدره ممسكًا بصولجانه وسوطه، عيناه محددتان باللون الأسود، ويرتدي غطاء رأس فرعوني مخطط ولحية مستعارة مضفرة.


توضح النقوش الموجودة على جوانب التابوت الحجري كيف تم تحريك جسده ثلاث مرات من عام 1070 قبل الميلاد ، بعد أن اقتحم لصوص قبور قبره في وادي الملوك بالأقصر.
وتم اكتشاف مثواه الأخير في عام 1881 ، تمامًا كما كان يتعرض للنهب.

معرض باريس


وأكدت الوكالة، أنه إلى جانب التابوت، سيشمل معرض باريس أعدادًا هائلة من القطع الأثرية المصرية القديمة، والمجوهرات المصنوعة من الذهب الخالص والفضة، والتماثيل والتمائم والأقنعة والتوابيت الأخرى.


وقال فاروت، إنه سيتم عرض مومياوات الحيوانات فقط، بما في ذلك القطط التي "تمت تربيتها وضحى بها للآلهة".


وتأتي الكنوز الأخرى من العاصمة تانيس التي بناها رمسيس الثاني شرق دلتا النيل، بما في ذلك تابوت من الفضة الصلبة وأغماد للأصابع وأصابع القدم وأقنعة من الذهب الخالص مزينة بالجواهر.


يأمل منظمو المعرض أن يقوم عدد كبير من الناس بالرحلة إلى مركز لا فيليت للمعارض في شمال شرق باريس. استقطب معرض سابق عن توت عنخ آمون 1.4 مليون زائر لنفس المكان في عام 2019.

تابوت الفرعو رمسيس الثاني باريس أبريل المقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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