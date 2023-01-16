كريم محمود عبد العزيز يبدأ تصوير دوره في فيلم «بيت الروبي»

يبدأ الفنان كريم محمود عبد العزيز، تصوير دوره في الفيلم السينمائي الجديد “بيت الروبي” اليوم الإثنين، حيث يلتحق بأبطال العمل في اللوكيشن الخاص بتصوير الفيلم.

ويجسد كريم محمود عبد العزيز دور الشقيق الأصغر لكريم عبد العزيز ضمن أحداث الفيلم.

وكان المخرج بيتر ميمي قد أعلن أمس عن انطلاق تصوير الفيلم بمشاهد الفنان الكبير كريم عبد العزيز حيث من المنتظر عرض الفيلم في موسم صيف هذا العام.

وقد تم ترشيح الفنانة نور اللبنانية للقيام بدوررالبطولة النسائية عقب اعتذار كلا من منة شلبي ودنيا سمير غانم للانشغال بأعمالهم الرمضانية.

فيلم "بيت الروبي" يجمع كريم محمود عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما، بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضي، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، و"من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبي، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، إضافة إلى فيلم "شلبي" المقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

أما كريم محمود عبد العزيز فيتعاون مع المخرج بيتر ميمي للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقرر التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024.

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز يعرض له حاليا بدور العرض السينمائي في مصر فيلم “شلبي” والذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه في مصر والدول العربية.

فيلم “شلبي” من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، بيومي فؤاد، روبي، حاتم صلاح، سليمان عيد، محمد رضوان، نانسي صلاح، الطفلة لافينيا نادر، ويظهر المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وتحت قيادة المخرج بيتر ميمي.