وفاة الشاعر الغنائي ناصر الجيل

رحل عن عالمنا قبل ساعات الشاعر الغنائي ناصر الجيل.

وأعلن حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبر الوفاة حيث كتب منشورا: "الشاعر الفنان المحترم ناصر الجيل.. اللهم ارحمه واغفرله وأعف عنه.. اللهم الستر لأهل بيته وعائلته، ندعيله بالرحمة والمغفرة والعفو.

وفاة الشاعر ناصر الجيل

ومن المقرر أن تشيع الجنازة اليوم الأحد بعد الظهر، من مسجد كومباند تاون، في شارع الهداية بالمريوطية فيصل.

الشاعر الراحل من مواليد 17 مارس 1975 في محافظة الجيزة، وخلال مشواره الفني الطويل تعاون مع عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى وعلى رأسهم أمير الغناء العربي هاني شاكر والنجمة أصالة وأنغام وراغب علامة ونوال الكويتية، ونبيل شعيل، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، وأنغام، وبوسى، ويارا، ويسرا محنوش وغيرهم من النجوم.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي الشاعر الراحل ناصر الجيل ومنهم الشاعر بهاء الدين محمد وغيره من أهل الغناء.