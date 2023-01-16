الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قادمة من أوكرانيا.. جنوح سفينة يوقف حركة الملاحة في مضيق البسفور

جنوح سفينة
جنوح سفينة

 قالت وسائل إعلام  تركية، أنه تم غلق الممر الملاحي في مضيق البسفور، اليوم الإثنين، نتيجة جنوح سفينة لنقل البضائع في الممر الملاحي.

وفقًا لما نقله الاعلام التركي فقد جنحت ناقلة البضائع "MKK 1" في مضيق البوسفور في منطقة أوموريين في حوالي الساعة 0340 بالتوقيت العالمي المنسق في 16 يناير  وذلك أثناء عبورها للمضيق في الاتجاه الغربي، في طريقها من أوكرانيا إلى اسطنبول، محملة على ما يبدو بالحبوب الأوكرانية.

ولا تزال السفينة جانحة اعتبارًا من الساعة 05:30 بالتوقيت العالمي المنسق، مع وجود القاطرات حولها لسحبها، وبحسب ما ورد ووفقًا لمسارات السفن، تم تعليق حركة المرور مؤقتًا، اعتبارًا من 05:30 بالتوقيت العالمي .

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوس السفينة، التي تحمل 13 ألف طن من البازلاء، جانحا بالقرب من الساحل على الجانب الآسيوي من مضيق البوسفور.
وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الذي يدير عمليات اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، في مطلع الأسبوع إن السفينة كانت متجهة من بيفديني إلى ميناء مرسين التركي على البحر المتوسط.

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