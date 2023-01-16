«صحة مطروح» ترفع درجة الاستعداد القصوى لسوء الأحوال الجوية

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية جميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ودعمها بالأدوية وجميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد القصوى لسوء الأحوال الجوية و موسم امتحانات في المراحل الدراسية المختلفة.

وشدد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح على مديري العموم بالمديرية "الطب الوقائي، والطب العلاجي، والصيدلة"، بالعمل على مدار الساعة، واستمرار إنعقاد لجنة الأزمات، وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، والكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة، و تأمين مصادر المياه، والكهرباء بالمستشفيات.