تقرير استرالى: الصين تدعم جهود مصر للتحول لمركز إقليمى للقاحات

سلط موقع “foreign brief" الأسترالي الضوء على زيارة وزير الخارجية الصيني تشين قانغ لأفريقيا والتي اختتمها أمس الأحد بزيارة القاهرة واعتبر أن الصين تعمل وتدعم تحول مر لمركز إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات.

وزير الخارجية الصيني في القاهرة

واختتم وزير الخارجية الصيني المعين حديثًا، تشين قانغ، جولته الأفريقية التي شملت خمس دول، بزيارة القاهرة، حيث التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما بدأ وزراء الخارجية الصينيون السابقون سنواتهم برحلات إلى أفريقيا، مما يبرز أهمية العلاقات الصينية الأفريقية على مدى العقود الثلاثة الماضية. تم تعيين تشين وزيرا للخارجية في 30 ديسمبر ، خلفا لوانغ يي.

وقال التقرير: في مصر، سوف تتمحور المناقشات حول جهود بناء القدرات في قطاع الأدوية من أجل دعم الطموحات المصرية في التطور إلى مركز إقليمي للقاحات.

من المرجح أن يؤدي التعاون في هذا القطاع إلى تعميق العلاقات بين الدول التي أنتجت بالفعل ملايين الجرعات من لقاحات COVID-19 عبر شركة الأدوية المصرية المملوكة للدولة VACSERA وشركة Sinovac الصينية.

وستكون مثل هذه العلاقات ذات أهمية خاصة مع استمرار بكين في تطوير العلاقات خارج جنوب آسيا ، والتنافس مع المنافسين الإقليميين ، اليابان والهند.



أسوشيتدبرس: زيارة وزيرة الخارجية الصيني لأفريقيا تهدف لتعزيز وجود بكين في مصر والقارة السمراء

كما سلطت وكالة أسوشيتدبرس الضوء على زيارة وزير الخارجية الصينية تشين قانغ للقاهرة، واعتبرت أن الصين تهدف من وراء هذا الزيارة تعزيز وجود بكين في مصر والقارة السمراء بشكل عام.

والتقى وزير الخارجية تشين قانغ بشكل منفصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. كما التقى بنظيره المصري سامح شكري.

وقال وزير الخارجية شكري ، في مؤتمر صحفي مشترك ، إن المحادثات تناولت العلاقات الصينية المصرية وزيادة السياحة الصينية إلى مصر.

وقال الوزيران إنهما ناقشا أيضا قضايا إقليمية بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لاسيما حيث تصاعدت التوترات بعد عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنصبه الشهر الماضي .

وردا على سؤال صحفي صيني ، حث تشين إسرائيل على "وقف التحريضات والاستفزازات ، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع".



