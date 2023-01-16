الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على موعد مباراة مصر المقبلة فى بطولة العالم لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

تأهل رجال منتخب مصر لكرة اليد رسميا لمنافسات دور المجموعات الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد.

وتُقام النسخة الثامنة والعشرون من بطولة العالم في دولتي بولندا والسويد حيث تستضيف الأخيرة جميع مباريات مصر في مرحلة المجموعات بدوريها التمهيدي والرئيسي.

وفازت مصر على كرواتيا 31/22 وعلى المغرب 30/19 لتحصد 4 نقاط ضمنت لها التأهل رسميا قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي.

وستلعب مصر آخر مباريات هذا الدور أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُقام المباراة يوم الثلاثاء في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس التي حصلت على حقوق جميع مباريات الفراعنة في البطولة.

منتخب مصر منتخب مصر لكرة اليد بطولة العالم 2023 بطولة كأس العالم لكرة اليد

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