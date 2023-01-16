تعرف على موعد مباراة مصر المقبلة فى بطولة العالم لكرة اليد

تأهل رجال منتخب مصر لكرة اليد رسميا لمنافسات دور المجموعات الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد.

وتُقام النسخة الثامنة والعشرون من بطولة العالم في دولتي بولندا والسويد حيث تستضيف الأخيرة جميع مباريات مصر في مرحلة المجموعات بدوريها التمهيدي والرئيسي.

وفازت مصر على كرواتيا 31/22 وعلى المغرب 30/19 لتحصد 4 نقاط ضمنت لها التأهل رسميا قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي.

وستلعب مصر آخر مباريات هذا الدور أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُقام المباراة يوم الثلاثاء في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس التي حصلت على حقوق جميع مباريات الفراعنة في البطولة.