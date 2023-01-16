الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شبانة: الزمالك يحسم صفقة إيبوكا بـ30 مليون جنيه

إيبوكا
إيبوكا

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا والقريب من الانتقال لنادي الزمالك، هو أفضل الموجودين في مصر حاليا في خط الهجوم.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "إيبوكا سيكون مميز في الزمالك مع وجود أحمد زيزو وشيكابالا ومصطفى شلبي، لو تحمل الضغوط الجماهيرية وتأقلم مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة".

وأضاف: "الزمالك قد يدفع مبلغ يصل لـ30 مليون جنيه، ويريد ضم حمدي علاء المعار لنادي البنك الأهلي والذي رفض النادي قطع إعارته لانتقاله لسيراميكا، وقد ينضم لصفوف سيراميكا الموسم المقبل".

وواصل: "الزمالك كان يفكر في ضم لاعبين بحجم لابا كودجا، ولكن راتبه يصل لـ2 مليون دولار، وهو من الصعب التعاقد معه".

جون إيبوكا الزمالك سيراميكا كليوباترا الدورى المصرى

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