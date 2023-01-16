الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

إسلام الكتاتنى: الإخوان وصلت لمرحلة الشيخوخة وانتهى دورها

إسلام الكتاتنى
إسلام الكتاتنى

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن مستقبل الإخوان أوشك على الانهيار وملامح ومؤشرات هذا الانهيار أصبحت واضحة، خاصة أن عمر هذه الجماعة قارب على قرن من الزمان منذ نشأتها.

السنة الكونية تقول إن الإخوان انتهت

وأضاف “الكتاتني”، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السنة الكونية تقول إن الإخوان وصلت لمرحلة الشيخوخة وانتهى دورها خاصة من الناحية الشعبية، مشيرًا إلى أن الجماعة لن تستطيع إعادة الصورة الذهنية التي كانت لها قبل انكشاف الغطاء عنها بعد تجربة الوصول للسلطة.

وتابع، أن الجماعة حين وصلت للسلطة الجماهير اكتشفت الخدعة التي كانت تقوم عليها، ومن العصب استعادة العاطفة الشعبية مرة أخرى، مؤكدًا أن الجماعة دورها انتهى وأصبحت خارج التاريخ، حتى أوروبا اتخذت مؤخرًا إجراءات ضدها وبدأت تقيد حركاتها.

إسلام الكتاتني الإخوان الشيخوخة انتهى دورها الصورة الذهنية الخدعة التاريخ

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