خدمات «حياة كريمة» الطبية تجتاح المحافظات

تستكمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنشطتها الخدمية والتنموية في القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وكذلك المناطق العشوائية وتقديم الخدمات اللازمة للأهالي بمختلف أنواعها وأشكالها، حيث تعتمد المبادرة على العمل في محاور مختلفة متزامنة مع بعضها البعض، ومن بين تلك المحاور تطوير ملف الصحة وتقديم المساعدات العاجلة للمواطنين وكذلك صرف الأدوية بالمجان للحالات التي تم إجراء الكشوفات عليها مع تطوير المنشآت الطبية في تلك القرى.

ومن أبرز ما تم في هذا الملف بناء وتطوير الوحدات الصحية على أعلى مستوى وإنشاء نقاط الإسعاف التي تخدم المواطنين على مدار الساعة، فضلا عن القوافل الطبية اليومية التي تجوب كافة محافظات مصر للكشف على المواطنين وتقديم لهم الأدوية بالمجان، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى عمليات وفحوصات إضافية إلى المستشفى.

تطوير الوحدات الصحية بالقرى

و منذ اللحظة الأولى اهتمت المبادرة الرئاسية برفع كفاءة الوحدات الصحية في القرى بالاخص القرى التي تبعد عن المستشفيات والذي تقع غالبا في المراكز لكي تتابع الحالات المرضية بشكل مستمر والتخفيف عن كاهل المواطنين، كما اهتمت المبادرة بتوفير الأجهزة الحديثة ووسائل الإسعافات اللازمة للحالات الطارئة.

إنشاء نقاط الإسعاف لخدمة أهالي القرى

لسنوات طويلة كانت تعاني الكثير من القرى من عدم توفر وسيلة نقل سريعة الحالات الصحية الطارئة بالمستشفيات وبالأخص المناطق النائية التي يعاني أهلها من مشكلات توفر السيارات، وأيضا الطرق الغير ممهدة والتي تعيق سرعة وصول الحالات إلى المستشفيات، ما دفع "حياة كريمة" لإنشاء العديد من نقاط الإسعاف المجهزة على مدار الساعة لنقل الحالات الطارئة وتلبية طلبات المواطنين والانتقال لها في أسرع وقت.

القوافل الطبية المجانية

بشكل يومي تنظم المبادرة قوافل طبية مجانية بجدول يتم الإعلان عنه عبر صفحات حياة كريمة على مواقع التواصل الإجتماعي وتجوب كافة محافظات الجمهورية لإجراء الكشف على الحالات وصرف العلاج لهم مجانا ومتابعة الحالات التي تحتاج إلى فحوصات إضافية عبر تحويلها للمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية أن تطلب الأمر.