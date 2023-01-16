الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خدمات «حياة كريمة» الطبية تجتاح المحافظات

قافلة حياة كريمة
قافلة حياة كريمة

تستكمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة  أنشطتها الخدمية والتنموية في القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وكذلك المناطق العشوائية وتقديم الخدمات اللازمة للأهالي بمختلف أنواعها وأشكالها، حيث تعتمد المبادرة على العمل في محاور مختلفة متزامنة مع بعضها البعض، ومن بين تلك المحاور تطوير ملف الصحة وتقديم المساعدات العاجلة للمواطنين وكذلك صرف الأدوية بالمجان للحالات التي تم إجراء الكشوفات عليها مع تطوير المنشآت الطبية في تلك القرى.

 

ومن أبرز ما تم في هذا الملف بناء وتطوير الوحدات الصحية على أعلى مستوى وإنشاء نقاط الإسعاف التي تخدم المواطنين على مدار الساعة، فضلا عن القوافل الطبية اليومية التي تجوب كافة محافظات مصر للكشف على المواطنين وتقديم لهم الأدوية بالمجان، وإحالة الحالات التي تحتاج إلى عمليات وفحوصات إضافية إلى المستشفى.

 

تطوير الوحدات الصحية بالقرى 

و منذ اللحظة الأولى اهتمت المبادرة الرئاسية برفع كفاءة الوحدات الصحية في القرى بالاخص القرى التي تبعد عن المستشفيات والذي تقع غالبا في المراكز لكي تتابع الحالات المرضية بشكل مستمر والتخفيف عن كاهل المواطنين، كما اهتمت المبادرة بتوفير الأجهزة الحديثة ووسائل الإسعافات اللازمة للحالات الطارئة.

 

إنشاء نقاط الإسعاف لخدمة أهالي القرى

لسنوات طويلة كانت تعاني الكثير من القرى من عدم توفر وسيلة نقل سريعة الحالات الصحية الطارئة بالمستشفيات وبالأخص المناطق النائية التي يعاني أهلها من مشكلات توفر السيارات، وأيضا الطرق الغير ممهدة والتي تعيق سرعة وصول الحالات إلى المستشفيات، ما دفع "حياة كريمة" لإنشاء العديد من نقاط الإسعاف المجهزة على مدار الساعة لنقل الحالات الطارئة وتلبية طلبات المواطنين والانتقال لها في أسرع وقت.

 

القوافل الطبية المجانية

بشكل يومي تنظم المبادرة قوافل طبية مجانية بجدول يتم الإعلان عنه عبر صفحات حياة كريمة على مواقع التواصل الإجتماعي وتجوب كافة محافظات الجمهورية لإجراء الكشف على الحالات وصرف العلاج لهم مجانا ومتابعة الحالات التي تحتاج إلى فحوصات إضافية عبر تحويلها للمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية أن تطلب الأمر. 

الوحدات الصحية الإسعاف القوافل الطبية المجانية أهالى القرى المستشفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

«غسلنا عارنا».. شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

بيان عاجل من «الأرصاد» وتحذير من أمطار رعدية خلال ساعات

كاليفورنيا تتعرض لموجة ثلوج اليوم

الأمن المغربى يوقف 18 مشجعا بسبب الشغب الرياضى

قوات كييف تعترف بخسارتها سوليدار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب