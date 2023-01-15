البترول بعد اكتشاف حقل «نرجس»: منطقة مهمة وتحتوى على احتياطيات من الغاز

كشف حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، تفاصيل الكشف عن حقل غاز موجود بالقرب من العريش، موضحًا أنه يجري حالياً تقييم التقديرات للاحتياطيات بالكشف البترولي.

تفاصيل اكتشاف بئر نرجس

وقال خلال مداخلة هاتفية برنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن حقل الغاز الجديد في بئر الاستكشاف نرجس بمنطقة امتياز نرجس البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن الوزارة لا تعلن عن أي اكتشاف لحقول الغاز إلا بعد التأكد منه.

وأضاف أن حقل الغاز الجديد يأتي بالتعاون مع شركات شيفرون الأمريكية وإيني الإيطالية وثروة المصرية، مشيرًا إلى أن شركة شيفرون الأمريكية من أكبر الشركات التي حصلت على 3 مناطق امتياز في 2020، ووجدت كشفا في المنطقة الأولى في 2023، ما يبشر بأن منطقة البحر المتوسط غنية بالغاز.

وتابع أن الدراسات تؤكد أن هذه المنطقة مهمة وتحتوي على احتياطيات من الغاز، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة تكمن في الوصول إلى اكتشافات كثيرة من أجل زيادة الاحتياطي وتحقيق اكتفاء ذاتي في السوق المحلية، ومن ثم تحقيق فائض يسمح بالتصدير ويدر عملة صعبة.

وأشار إلى أن هناك شركة ألمانية حققت كشفت في دلتا النيل، وتحاول حاليًا تقييم الاحتياطات، مؤكدًا أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ أغسطس 2018، وتم تصدير كميات لا بأس بها خلال الفترة الماضية.