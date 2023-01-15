ريهام الشبراوي بصالون التنسيقية: البعض يفكر في الزواج السريع دون النظر للمسؤولية

قالت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المصارحة هي الأساس السليم للعلاقة الزوجية، مؤكدة على أن الزواج هو الرباط المقدس، وأن الزوجين لابد وأن يتذكروا أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله.

أضافت، خلال مشاركتها في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان"ارتفاع معدلات الطلاق"، أنه من بين أسباب الطلاق، أن كلا الطرفين للأسف ينسى هذه القواعد، مشيرة إلى أن البعض يفكر فقط في الزواج السريع، دون النظر للمسئوليات في مرحلة ما بعد الزواج.

وأشارت الشبراوي، إلى أنها منحازة للأطفال ولتماسك الأسرة، مؤكدة على أن الأطفال هم نواة المجتمع، وأنهم ما يجب أن يفكر فيه الطرفان عند الطلاق.

ولفتت إلى أن حياة الآباء، أصبحت صفحة مفتوحة أمام الأبناء، نتيجة لبعض ضغوطات الحياة، مؤكدة أن ذلك ليس مبررا لحدوث ذلك.

كما أشارت إلى وجود بعض حالات الاستسهال في الطلاق، مطالبة الجميع بالتروي والتفكير في مصلحة الأسرة ككل.

أدار الحوار خلال الصالون آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من: الدكتورة راندا فارس - مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة)، وإبراهيم سليم - رئيس صندوق المأذونين، وإيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وريهام الشبراوي - مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني وعضو التنسيقية.