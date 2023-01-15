اقتصادي: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية قرار موفق من الحكومة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" بفائدة منخفضة تبلغ 11%، جاءت في توقيت هام في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي ستنعكس بالسلب على الوضع الاقتصادي لاسيما الصناعة والاستثمار، معتبرًا انه قرار موفق من الحكومة وسيكون له تأثيرات إيجابية على القطاعين الصناعي والزراعي .

وأكد الشافعي، لـ"الدستور"، أن المبادرة ستخلق آفاق جديدة لدعم المشروعات سواء القائمة او الجديدة في القطاعات الخاصة بالصناعة والزراعة، مشيرًا إلى أن قطاعي الصناعة والزراعة يحتاجان مزيد من الدعم التمويلي والمواد الخام خلال تلك الفترة الحالية.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبادرة الجديدة ستلبي جميع احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة ما ستؤدي إلى إعادة تشغيل المصانع مرة أخرى بكامل طاقتها مما سيوفر فرص عمل كثيرة، بالإضافة إلى دورها في خفض فاتورة الواردات ودعم الاقتصاد المصري وارتفاع الصادرات المصرية إلى الخارج.