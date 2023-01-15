شاكيرا وبيكيه.. علاقة حب تنتهي بحرب بين أشهر العلامات التجارية

بعدما انتهت علاقة المغنية الكولومبية شاكيرا وحبيبها السابق جيرارد بيكيه، ظهرت في أغنية تكشف عن ألمها ومعاناتها، ولكن ما لبثت أن تداركت شاكيرا حزنها، وعادت إلى جمهورها بأغنية جديدة تقوم من خلالها بالسخرية من بيكيه وصديقته الجديدة.

الأغنية التي طرحتها شاكيرا مؤخراً، مستغلة فيها علامات تجارية كبرى للسخرية من بيكيه وصديقته، حققت 63 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة، مما جعلها الأغنية اللاتينية الأكثر مشاهدة في تاريخ يوتيوب خلال اليوم الأول، بحسب الجارديان.

استبدل روليكس بساعة كاسيو

وجاءت الأغنية في تعاون فني بين شاكيرا ومنسق الأغاني "بيزاراب"، التي قالت فيها إنها "تساوي امرأتين تبلغان من العمر 22 عاما"، في إشارة إلى صديقة بيكيه التي تبلغ 22 عاماً، كما اكدت خلال الاغنية أن صديقها استبدل سيارة فيراري بسيارة رينو، واستبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو.

وقالت في الأغنية إنها في مستوى "أعلى من مستواه (بيكيه)، ولهذا السبب هو مع شخص مثله تماما"، ودعته إلى أن يقضي وقتا في تدريب "عقله" مثلما يقضي وقتا في التدرب بالنادي الرياضي.

وأكد المعجبون الذين تابعوا تفاصيل انفصال شاكيرا وبيكيه أن المغنية الشهيرة توجّه كلامها إليه بعدما خذلها ودمّر قصة حبّهما التي دامت 12 عاماً وأثمرت عن طفلين.

رد بيكيه

لم يقف نجم كورة القدم الإسباني صامتاً أمام كلمات أغنية شاكيرا، بل سارع بالرد عليها، من خلال إعلانه التعاقد مع شركة "كاسيو" للساعات.

ورد بيكيه على سخرية شاكيرا عبر تطبيق "تويتش"، كشف خلاله عن اتفاقه مع علامة "كاسيو" لرعاية دوري الملوك، وهي بطولة من سبعة لاعبين ينظمها بيكيه، بمشاركة 12 فريقا، يلعب كل منهم 11 مباراة، ثم مواجهة فاصلة على اللقب، وتنظم أيام الأحد وانطلقت في الأول من يناير الجاري.

كما ردت العلامتان التجاريتان Casio و Renault ، الشركة المصنعة لسيارة Twingo، مازحتين للإشارة إلى كل منهما في الأغنية، عندما أشارت شاكيرا إلى أن لاعب كرة القدم تركها لشخص أقل مكانة.

واحتدم الجدال على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إطلاق شاكيرا لأغنيتها التي تلمح بها إلى شريكها السابق جيرارد بيكيه، حيث شبهت صديقته الجديدة بساعة "كاسيو" اليابانية بينما اعتبرت نفسها كساعة "روليكس" السويسرية الفاخرة.

وردا على ذلك، قامت إحدى الصفحات على تويتر والتي تقدم نفسها على أنها ممثل لشركة كاسيو مستخدمة اسم الشركة باللغة الإسبانية، بنشر العديد من التغريدات والمنشورات التي تسخر بها من شاكيرا.

فتارة تنشر صورا لمشاهير العالم مرتدين منتجات كاسيو، كالممثل الهوليودي توم كروز، وبابا الفاتيكان فرنسيس.

وخلال إحدى التغريدات كتب الحساب المنسوب إلى كاسيو: "تلقينا اليوم عددًا من الإشعارات للإشارة إلى CASIO في إحدى الأغاني. ساعات CASIO ولوحات المفاتيح والآلات الحاسبة تدوم مدى الحياة"، في تهكم على علاقة شاكيرا مع بيكيه ومقارنتها مع جودة منتجاتها التي "تدوم بطاريتها لمدة أطول من علاقة شاكيرا وبيكيه".

بالإضافة إلى توجيهها رسالة ساخرة لشاكيرا جاء فيها: "قد لا نكون مثل روليكس، ولكن عملاءنا مخلصون لنا"، في إشارة إلى خيانة بيكيه لها.

ولم يتم التأكيد فيما إذا كان الحساب تابعا لكاسيو، ولكنه اكتسب شعبية واسعة جدا حيث وصل متابعوه إلى ما يقرب من 190 ألف مستخدم.

تحويل كلماتها لدعاية مجانية

في غضون ذلك، ردت رينو إسبانيا باستخدام جزء من كلمات الأغنية كدعاية لسيارة توينجو والتي تقول "إنها ذئبة مثلي ليست للرجال مثلك"، بالإضافة إلى إشارة إلى اسم حبيبة بيكيه حيث تقول شاكيرا: "لديها اسم شخص جيد/من الواضح... أنه ليس كما يبدو".. "للرجال والفتيات مثلك. ارفع الصوت!".

وقامت الشركة بالتغريد باستخدام علامات التصنيف بما في ذلك #clearly #young #agile و #mischievous وأرفقت الشركة المنشور بصورة Twingo حمرا مع دائرة بالرقم 22 على باب السائق. يشير الرقم إلى الكلمات التي تقول فيها إنها "تساوي امرأتين تبلغان من العمر 22 عاماً".

حرب شاكيرا مستمرة

ولم تتوقف شاكيرا لن تقف عند الأغنية التي استخدمتها من أجل السخرية من بيكيه، ولكنها واصلت الهجوم عليه، ولكن تلك المرة بطريقة أخرى بعدما استخدمت عروسة مخيفة وضعتها في شرفة منزلها المقابلة لواجهة والدة بيكيه، بحسب ديلي ميل.

وأضاف التقرير أن شاكيرا تسخر بذلك من لاعب برشلونة السابق، وعائلته إذ سبق ونالت أغنيتها استحسان كثيرين من عشاقها، خاصة بعدما وصفت بيكيه بالشخص الذى تركها من أجل فتاة أقل منها مستخدمة في ذلك أسماء براندات دللت من خلالها على قيمتها.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه، الذي لعب كرة القدم في أندية برشلونة ومانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني في يونيو من العام الماضي، بعدما قضيا نحو 10 سنوات معا. بعد انفصاله بدأ بيكيه (35 عاما) علاقة مع الشابة كلاراشيا (23 عاما).