الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير سياحي: تغريدة إيلون ماسك عن معبد «دندرة» دعاية كبيرة للسياحة المصرية

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قال حسام هزاع، الخبير السياحي، إن تغريدة إيلون ماسك، مالك تويتر وأغنى رجل بالعالم،  حول معبد "دندرة"، تفاعل معها عددًا كبيرًا من المسئولين، مؤكدًا أنها دعاية كبيرة لمصر تتزامن مع الصور الإيجابية التي قدمتها مصر مؤخرًا.

دعوة إيلون ماسك لزيارة مصر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "تغطية خاصة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هيئة تنشيط السياحة قامت بدعوة إيلون ماسك، لزيارة مصر، والتي سيكون لها صدى كبير جدًا ودعاية مجانية لمصر.

وأكد أن كافة المجلات السياحية العالمية توجه أنظار العالم كله لمصر في الفترة القادمة خاصة بعد الصورة الإيجابية التي نقلت عنها في فترة كورونا، وكذلك قمة المناخ بشرم الشيخ أول مدينة صديقة للبيئة، والسياحة العلاجية ومشروع التجلي الأعظم والتطور الذي يتم فيه.

وتابع أن موكب نقل المومياوات، وحفل طريق الكباش، كان لهما أثرًا كبيرًا على العالم وأدى لانتشار سياحة الأزياء ورأينا مؤخرًا عروض أزياء لأكبر دور العرض تقام بمناطق أثرية مصرية، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر حفل افتتاح المتحف الكبير والذي سيكون أسطوري. 

الخبير السياحي إيلون ماسك دعاية كبيرة مصر معبد دندرة زيارة مصر السياحة العلاجية

مواد متعلقة

وزير الصحة: مصر لديها مقومات السياحة العلاجية ويجب التكاتف لتشجيعها

«السياحة» تستعد للمشاركة فى المعرض الدولى للسياحة والسفر «الفيتور» بإسبانيا

بعد تصدره «تويتر».. خبير: الاهتمام بمعبد دندرة يضعه على خريطة السياحة العالمية

سياحة الزفاف الهندية مكسب كبير.. نائب رئيس غرفة السياحة يوضح

القاهرة الإخبارية: «رغم الحرب والجائحة.. السياحة الألمانية تنتعش»

أبو سنة: دراسة تطوير محمية الدبابية ووضعها على خريطة السياحة البيئية بالأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

الانتهاء من فحص مظاريف ممارسة توريد 500 ألف عداد كهرباء

«الباز» يطالب نواب البرلمان بالتبرع براتب شهر لصندوق «تحيا مصر»

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تنتهى من تركيب 160 ألف عداد مسبق الدفع

«كان مؤدب».. اعترافات جديدة من سيدة وعشيقها في قتل الزوج بأطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس