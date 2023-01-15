خبير سياحي: تغريدة إيلون ماسك عن معبد «دندرة» دعاية كبيرة للسياحة المصرية

قال حسام هزاع، الخبير السياحي، إن تغريدة إيلون ماسك، مالك تويتر وأغنى رجل بالعالم، حول معبد "دندرة"، تفاعل معها عددًا كبيرًا من المسئولين، مؤكدًا أنها دعاية كبيرة لمصر تتزامن مع الصور الإيجابية التي قدمتها مصر مؤخرًا.

دعوة إيلون ماسك لزيارة مصر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "تغطية خاصة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هيئة تنشيط السياحة قامت بدعوة إيلون ماسك، لزيارة مصر، والتي سيكون لها صدى كبير جدًا ودعاية مجانية لمصر.

وأكد أن كافة المجلات السياحية العالمية توجه أنظار العالم كله لمصر في الفترة القادمة خاصة بعد الصورة الإيجابية التي نقلت عنها في فترة كورونا، وكذلك قمة المناخ بشرم الشيخ أول مدينة صديقة للبيئة، والسياحة العلاجية ومشروع التجلي الأعظم والتطور الذي يتم فيه.

وتابع أن موكب نقل المومياوات، وحفل طريق الكباش، كان لهما أثرًا كبيرًا على العالم وأدى لانتشار سياحة الأزياء ورأينا مؤخرًا عروض أزياء لأكبر دور العرض تقام بمناطق أثرية مصرية، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر حفل افتتاح المتحف الكبير والذي سيكون أسطوري.