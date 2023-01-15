المخرج هشام الرشيدى يكشف سبب تأجيل مسلسل غادة عبدالرازق لرمضان 2024

كشف المخرج هشام الرشيدي عن سبب خروج مسلسل "تلت التلاتة" للنجمة غادة عبدالرازق من السباق الرمضاني المقبل.

وقال في تصريحات صحفية أن المسلسل تم تأجيله الي شهر رمضان 2024 حتى يتم تنفيذه بشكل متميز، مشيرًا إلى أن المسلسل من تأليف هبة الحسيني وتم التعاقد مع بعض الفنانين منهم نجلاء بدر ومصطفى درويش ومحمد القس.

وأضاف أنه انتهى من تصوير 4 حكايات من مسلسل "حدث بالفعل"، ومن المقرر عرضه في شهر فبراير المقبل على منصة "شاهد"، مشيراً إلى أن الحكاية الأولى بطولة ماجد المصري وبسمة وسنتيا خليفة ورنا رئيس، والحكاية الثانية بطولة كريم فهمي وندى موسى ومحمود عبدالمغني، والحكاية الثالثة بطولة شيرين رضا ودينا الشربيني وإسلام حافظ، والحكاية الرابعة بطولة غادة عبدالرازق وسلمى أبوضيف وخالد أنور.

وأشار الرشيدي إلى أنه يجري حالياً التحضيرات المبدئية لفيلم سينمائي جديد من تأليف عمر عبدالحليم وإنتاج وليد صبري وبيراميدز وسينرجي، ومن المقرر أن يكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تعاقد على مسلسل جديد من المقرر عرضه على منصة عالمية.