الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المخرج هشام الرشيدى يكشف سبب تأجيل مسلسل غادة عبدالرازق لرمضان 2024

المخرج هشام الرشيدي
المخرج هشام الرشيدي وشيرين رضا

كشف المخرج هشام الرشيدي عن سبب خروج مسلسل "تلت التلاتة" للنجمة غادة عبدالرازق من السباق الرمضاني المقبل.

وقال في تصريحات صحفية أن المسلسل تم تأجيله الي شهر رمضان 2024 حتى يتم تنفيذه بشكل متميز، مشيرًا إلى أن المسلسل من تأليف هبة الحسيني وتم التعاقد مع بعض الفنانين منهم نجلاء بدر ومصطفى درويش ومحمد القس.

وأضاف أنه انتهى من تصوير 4 حكايات من مسلسل "حدث بالفعل"، ومن المقرر عرضه في شهر فبراير المقبل على منصة "شاهد"، مشيراً إلى أن الحكاية الأولى بطولة ماجد المصري وبسمة وسنتيا خليفة ورنا رئيس، والحكاية الثانية بطولة كريم فهمي وندى موسى ومحمود عبدالمغني، والحكاية الثالثة بطولة شيرين رضا ودينا الشربيني وإسلام حافظ، والحكاية الرابعة بطولة غادة عبدالرازق وسلمى أبوضيف وخالد أنور. 

وأشار الرشيدي إلى أنه يجري حالياً التحضيرات المبدئية لفيلم سينمائي جديد من تأليف عمر عبدالحليم وإنتاج وليد صبري وبيراميدز وسينرجي، ومن المقرر أن يكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تعاقد على مسلسل جديد من المقرر عرضه على منصة عالمية.

مسلسل تلت التلاتة غادة عبدالرازق نجلاء بدر محمد القس مصطفى درويش حدث بالفعل مسلسل حدث بالفعل مضان 2024

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

الانتهاء من فحص مظاريف ممارسة توريد 500 ألف عداد كهرباء

«الباز» يطالب نواب البرلمان بالتبرع براتب شهر لصندوق «تحيا مصر»

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تنتهى من تركيب 160 ألف عداد مسبق الدفع

«كان مؤدب».. اعترافات جديدة من سيدة وعشيقها في قتل الزوج بأطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس